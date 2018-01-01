Прогноз погоды в городе Ерейментау

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 529 мин.
  • Вероятность осадков: 68%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:55 Закат: 17:45
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
81%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
86%, 738 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 532 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:54 Закат: 17:46
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 8.0 м/с
87%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 8.0 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 9.1 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.8 м/с
85%, 739 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 535 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:53 Закат: 17:48
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 7.0 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.9 м/с
88%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 7.8 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 69%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:51 Закат: 17:50
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.7 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 8.4 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.6 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.1 м/с
75%, 739 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 41%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:50 Закат: 17:52
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
70%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 44%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
61%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
65%, 733 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:48 Закат: 17:54
в 00:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
52%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
51%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
45%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
49%, 729 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:47 Закат: 17:55
в 00:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
48%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
71%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
65%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
74%, 733 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:45 Закат: 17:57
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
75%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
62%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:44 Закат: 17:59
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
89%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
88%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
92%, 734 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:42 Закат: 18:01
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
91%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.3 м/с
88%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 5.5 м/с
82%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.9 м/с
81%, 741 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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