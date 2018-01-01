|
Вторник 26 января
Восход: 08:55 Закат: 17:45
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
81%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
86%, 738 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:54 Закат: 17:46
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 8.0 м/с
87%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 8.0 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 9.1 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.8 м/с
85%, 739 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:53 Закат: 17:48
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 7.0 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 6.9 м/с
88%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 7.8 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:51 Закат: 17:50
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.7 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 8.4 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.6 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.1 м/с
75%, 739 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:50 Закат: 17:52
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
70%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
61%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
65%, 733 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:48 Закат: 17:54
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
52%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
51%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
45%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
49%, 729 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:47 Закат: 17:55
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
48%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
71%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
65%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
74%, 733 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:45 Закат: 17:57
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
75%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
62%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:44 Закат: 17:59
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
89%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
88%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
92%, 734 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:01
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
91%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.3 м/с
88%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.5 м/с
82%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 4.9 м/с
81%, 741 мм рт. ст.
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