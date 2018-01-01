|
Вторник 26 января
Восход: 09:23 Закат: 18:10
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:22 Закат: 18:12
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
91%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:21 Закат: 18:14
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
91%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:19 Закат: 18:16
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
87%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
89%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
75%, 753 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:18 Закат: 18:17
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
65%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:16 Закат: 18:19
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
70%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
76%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
75%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
63%, 744 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:15 Закат: 18:21
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
83%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
79%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:13 Закат: 18:23
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
80%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
77%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:12 Закат: 18:25
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
93%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
86%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:10 Закат: 18:27
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 4.0 м/с
77%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 4.4 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
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