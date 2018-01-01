Прогноз погоды в городе Есиль

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 526 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:23 Закат: 18:10
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 530 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:22 Закат: 18:12
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
91%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:21 Закат: 18:14
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
91%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 39%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:19 Закат: 18:16
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
87%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
89%, 754 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
75%, 753 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 78%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:18 Закат: 18:17
в 00:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
65%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:16 Закат: 18:19
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
70%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
76%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
75%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
63%, 744 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 09:15 Закат: 18:21
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 11%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
83%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.1 м/с
79%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.9 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:13 Закат: 18:23
в 00:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
80%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
77%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:12 Закат: 18:25
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
93%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
86%, 749 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:10 Закат: 18:27
в 00:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.0 м/с
77%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.4 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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