|
Вторник 26 января
Восход: 09:03 Закат: 17:46
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
78%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
78%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
83%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
84%, 748 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:02 Закат: 17:48
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
87%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.7 м/с
83%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
82%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:00 Закат: 17:49
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
85%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
86%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:59 Закат: 17:51
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.1 м/с
85%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
84%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
76%, 748 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:57 Закат: 17:53
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
77%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
83%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
78%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
76%, 744 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:56 Закат: 17:55
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
80%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
74%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
72%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:54 Закат: 17:57
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 1.9 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
80%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:52 Закат: 17:59
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
84%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:01
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
91%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
89%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
89%, 743 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:49 Закат: 18:03
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
88%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
87%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.7 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.8 м/с
81%, 752 мм рт. ст.
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