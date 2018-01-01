Прогноз погоды в городе Зайсан

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 86%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.7 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -16°
Восход: 07:54 Закат: 17:11
в 00:00
-21°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.3 м/с
70%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 54%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 1.7 м/с
78%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 64%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
76%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 61%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
З, 0.7 м/с
80%, 718 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -16°
Восход: 07:53 Закат: 17:13
в 00:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 0.6 м/с
82%, 718 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.1 м/с
74%, 718 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Частично облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
80%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
87%, 718 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 07:52 Закат: 17:15
в 00:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
97%, 718 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
92%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.6 м/с
84%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.3 м/с
76%, 717 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 23%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 07:51 Закат: 17:16
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.6 м/с
91%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
76%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
76%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.8 м/с
77%, 718 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 31%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 07:50 Закат: 17:18
в 00:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.9 м/с
75%, 718 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
70%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 39%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.8 м/с
77%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.3 м/с
77%, 715 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 49%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 07:49 Закат: 17:19
в 00:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
83%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.7 м/с
67%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
64%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.8 м/с
58%, 709 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 07:47 Закат: 17:21
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
53%, 707 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 22%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
50%, 707 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 60%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
55%, 708 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
55%, 711 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:46 Закат: 17:22
в 00:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
54%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.5 м/с
64%, 713 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.0 м/с
70%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
66%, 715 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:45 Закат: 17:24
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
66%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
48%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
66%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.1 м/с
67%, 714 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:43 Закат: 17:25
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
74%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.3 м/с
62%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
73%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
71%, 717 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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