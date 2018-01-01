|
Вторник 26 января
Восход: 07:54 Закат: 17:11
|
в 00:00
-21°
|
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Ветер:
З, 1.3 м/с
70%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
78%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
76%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 0.7 м/с
80%, 718 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 07:53 Закат: 17:13
|
в 00:00
-18°
|
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Ветер:
З, 0.6 м/с
82%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
74%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
80%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
87%, 718 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 07:52 Закат: 17:15
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
97%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
92%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
З, 0.6 м/с
84%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
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Ветер:
С, 0.3 м/с
76%, 717 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 07:51 Закат: 17:16
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 0.6 м/с
91%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
76%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
76%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
З, 0.8 м/с
77%, 718 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:50 Закат: 17:18
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 0.9 м/с
75%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
70%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.8 м/с
77%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 0.3 м/с
77%, 715 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:49 Закат: 17:19
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
83%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
С, 0.7 м/с
67%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 1.0 м/с
64%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 0.8 м/с
58%, 709 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:47 Закат: 17:21
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
53%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
50%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
55%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
55%, 711 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:46 Закат: 17:22
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
54%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 1.5 м/с
64%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 1.0 м/с
70%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
66%, 715 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:45 Закат: 17:24
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
66%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
48%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
66%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 1.1 м/с
67%, 714 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:43 Закат: 17:25
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
74%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
62%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
73%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
71%, 717 мм рт. ст.
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