|
Вторник 26 января
Восход: 08:54 Закат: 17:28
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
В, 0.4 м/с
67%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-24°
|
|
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
66%, 766 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
71%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
80%, 763 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:53 Закат: 17:30
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
83%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
79%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:51 Закат: 17:32
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.1 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.1 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
81%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
84%, 764 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:50 Закат: 17:34
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.1 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:48 Закат: 17:36
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
74%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
70%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:46 Закат: 17:38
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
74%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
68%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
68%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
70%, 758 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:45 Закат: 17:40
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
64%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
71%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
69%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.3 м/с
70%, 760 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:43 Закат: 17:42
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
72%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-23°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
74%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
70%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:41 Закат: 17:44
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
70%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
83%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
88%, 759 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:40 Закат: 17:46
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
69%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
71%, 767 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?