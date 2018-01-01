Прогноз погоды в городе Жезказган

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 09:04 Закат: 18:19
в 00:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 0.1 м/с
73%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
78%, 746 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 26%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:03 Закат: 18:21
в 00:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
75%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
77%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
72%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 09:01 Закат: 18:22
в 00:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
77%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 41%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 09:00 Закат: 18:24
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.3 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
74%, 742 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 73%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:59 Закат: 18:25
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
73%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
70%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.1 м/с
68%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.4 м/с
68%, 734 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 76%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:58 Закат: 18:27
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
66%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
69%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
67%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
72%, 731 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:57 Закат: 18:28
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
73%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
74%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.5 м/с
70%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:55 Закат: 18:30
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
86%, 741 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:54 Закат: 18:31
в 00:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
77%, 740 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:52 Закат: 18:33
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
82%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
84%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
83%, 742 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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