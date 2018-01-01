|
Вторник 26 января
Восход: 09:04 Закат: 18:19
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 0.1 м/с
73%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
78%, 746 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:03 Закат: 18:21
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
75%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
77%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
72%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:01 Закат: 18:22
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
77%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:00 Закат: 18:24
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
74%, 742 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:59 Закат: 18:25
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
73%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
70%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
68%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
68%, 734 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:58 Закат: 18:27
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
66%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
69%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
67%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
72%, 731 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:57 Закат: 18:28
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
73%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
74%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
70%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:30
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
86%, 741 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:54 Закат: 18:31
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
77%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:52 Закат: 18:33
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
82%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
84%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
83%, 742 мм рт. ст.
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