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СМИ: Первый заместитель акима ЗКО уволен с должности "по отрицательным мотивам"

Уволен с должности "по отрицательным мотивам" Фото: акимат ЗКО
Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев был уволен за несоблюдение обязанностей и ограничений, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовало издание "Мой город".

Официального сообщения об этом не было, но его имя исчезло с сайта акимата области.

Как пишет издание, в пресс-службе акимата им рассказали, что Ержан Балтаев уволен распоряжением акима ЗКО за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

Более точной информации нет, но "Мой город" пишет, что Балтаеву "задавались вопросы относительно его деятельности в команде Алтая Кульгинова во время работы того акимом Астаны".

Елжан Балтаев занимал должность первого заместителя акима области пять месяцев.

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Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область
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