Ситуация в Украине: что произошло к этому часу

Фото: AP Photo/Yves Herman

Под Москвой уничтожили очередные дроны, а возле газовых установок в Черном море – украинский катер, сообщает Zakon.kz.

Зеленский рассчитывает на ПВО Греции для защиты Черноморской акватории, заявил он во время визита в Афины. Он также сказал, что Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море, но чтобы его работа была стабильной, они требуют усиления воздушного щита;

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Парижа о поставках дальнобойных ракет Киеву целенаправленным шагом в сторону эскалации конфликта в Украине;

Спрос на гражданские беспилотники в РФ составит более 30 тыс. машин до конца 2023 года;

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев сможет получить первые истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев;

Эрдоган посетит с визитом Россию, проведет переговоры с Путиным и обсудит зерновую сделку – администрация главы Турции;

Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта – швейцарское издание Temps;

В российских школах нужно проводить инструктаж на тему действий при атаке беспилотников – первый зампред комитета ГД по вопросам семьи;

Для согласия США на передачу истребителей-бомбардировщиков F-16, Киев должен выполнить несколько условий – заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Читайте также Состоялась встреча министров обороны Казахстана и Кыргызстана Смаилов провел переговоры с региональным директором Всемирного банка Один из регионов Казахстана может обзавестись вьетнамским побратимом

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