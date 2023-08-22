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Ситуация в Украине: что произошло к этому часу

Владимир Зеленский Фото: AP Photo/Yves Herman
Под Москвой уничтожили очередные дроны, а возле газовых установок в Черном море – украинский катер, сообщает Zakon.kz.
  • Зеленский рассчитывает на ПВО Греции для защиты Черноморской акватории, заявил он во время визита в Афины. Он также сказал, что Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море, но чтобы его работа была стабильной, они требуют усиления воздушного щита;
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Парижа о поставках дальнобойных ракет Киеву целенаправленным шагом в сторону эскалации конфликта в Украине;
  • Спрос на гражданские беспилотники в РФ составит более 30 тыс. машин до конца 2023 года;
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев сможет получить первые истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев;
  • Эрдоган посетит с визитом Россию, проведет переговоры с Путиным и обсудит зерновую сделку – администрация главы Турции;
  • Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта – швейцарское издание Temps;
  • В российских школах нужно проводить инструктаж на тему действий при атаке беспилотников – первый зампред комитета ГД по вопросам семьи;
  • Для согласия США на передачу истребителей-бомбардировщиков F-16, Киев должен выполнить несколько условий – заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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