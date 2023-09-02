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Тамара Дуйсенова назначена заместителем премьер-министра

Тамара Дуйсенова назначена заместителем премьер-министра Фото: akorda.kz
Тамара Дуйсенова назначена заместителем премьер-министра Казахстана. Об этом стало известно 2 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Указ опубликован на сайте Акорды.

"Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена заместителем премьер-министра Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности", – говорится в официальном сообщении.

Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась 11 января 1965 года в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР.

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства, инженер-экономист.

Трудовой стаж начинала с учительницы средней школы имени Ильича города Сарыагаша. В разные годы являлась экономистом, заместителем акима Шымкента. 

С 2002 по 2006 была вице-министром труда и социальной защиты населения. 

С 2013 по 2014 года возглавляла Министерство труда и соцзащиты.

Затем три года являлась министром здравоохранения и социального развития

С 2019 по 2020 годы – внештатный советник президента Казахстана.

C 2020 по 2022 года – помощник президента Казахстана – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан.

С 8 июня 2023 была заместитель премьер-министра Республики Казахстан – министром труда и социальной защиты населения.

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