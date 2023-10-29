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СМИ: Байдена и Си Цзиньпин проведут переговоры в ноябре

Джо Байден, Си Цзиньпин Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press
Достигнута договоренность о встрече Байдена и Си Цзиньпина на ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско, сообщает Zakon.kz.

По данным Associated Press, стороны договорились о встрече, однако детали все еще прорабатываются.

Ранее Байден говорил, что встреча вполне вероятна.

"Такая встреча ещё не организована. Но она возможна", - сказал президент США.

Форум является для Азиатско-Тихоокеанского региона плацдармом сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений.

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Целью АТЭС является повышение экономического роста, процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. В экономиках-участницах проживает около 40 % мирового населения, на них приходится приблизительно 54 % ВВП и 44 % мировой торговли.

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