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Законодательство РК

Казахстан увеличит экспорт товаров из Венгрии

Казахстан увеличит экспорт товаров из Венгрии Фото: пресс-служба МИД РК
Накануне министр дел Казахстана Мурат Нуртлеу побывал в Венгрии, где принял участие в шестом заседании Казахстанско-венгерского Стратегического совета, в рамках которого стороны договорились об увеличении экспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

Заседание Казахстанско-венгерского Стратегического совета в шестой раз состоялось в Венгрии. Сопредседателем с венгерской стороны является министр финансов Венгрии Михай Варга.

В рамках встречи Казахстан и Венгрия обсудили наиболее важные вопросы отношений двух стран. В частности, вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.


Казахстан увеличит экспорт товаров из Венгрии

Фото: пресс-служба МИД РК


Стороны договорились объединить усилия в реализации крупных совместных проектов, диверсификации и увеличении взаимной торговли. Казахстан подтвердил намерение по увеличению номенклатуры экспортных товаров на 95 наименований суммой около 700 млн долларов США.

В рамках Стратегического совета также состоялся Казахстанско-венгерский форум по управлению водными ресурсами. Эксперты договорились провести совместные мероприятия профильных министерств по решению актуальных задач по водной проблематике.


Казахстан увеличит экспорт товаров из Венгрии

Фото: пресс-служба МИД РК


"Наши страны не имеют нерешенных вопросов благодаря исключительно близким и доверительным контактам на политическом уровне, плодотворному сотрудничеству между деловыми кругами, а также культурным и межчеловеческим связям". Мурат Нуртлеу


Казахстан увеличит экспорт товаров из Венгрии

Фото: пресс-служба МИД РК


Глава МИД Казахстана также провел двусторонние встречи с главой венгерской компании "Globalia" Габором Шаги и Президентом инвестиционного фонда "Equilibrium Capital" Петером Надь, осуществляющие свою деятельность на площадке Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Накануне вечером Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

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