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Смаилов в Москве оценили совместные проекты Казахстана и России

глава правительства Фото: primeminister.kz
В преддверии заседания Совета глав правительств стран СНГ в Москве премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Международную выставку-форум "Россия", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы правительства, в рамках стенда Свердловской области представлен совместный проект РК и РФ по производству грузоподъемного оборудования в свободной экономической зоне Северо-Казахстанской области.

глава правительства

Фото: primeminister.kz

В настоящий момент проведены проектные работы, заложен фундамент, в ноябре 2024 года планируется выпуск опытной партии изделий, в 2025 году – ввод в эксплуатацию.

выставка в Москве

Фото: primeminister.kz

В рамках стенда Челябинской области презентованы проекты по локализации в Казахстане производства бульдозерной техники и сельскохозяйственных тракторов на гусеницах, а также строительству завода по производству водопроводных и газовых труб.

выставка в Москве

Фото: primeminister.kz

На стенде Санкт-Петербурга представлены проекты по локализации в Казахстане производства лекарственных препаратов и технической модернизации обогатительных фабрик.

выставка в Москве

Фото: primeminister.kz

В ходе посещения выставки Алихан Смаилов и главы делегаций других стран также ознакомились со стендами республик Татарстан и Башкортостан, Московской области и других регионов.

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