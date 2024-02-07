Важные моменты в прошедших назначения в Правительстве выделил политолог

Политолог Марат Шибутов высказался о наиболее значимых "вехах" в изменениях, произошедших в Правительстве РК, сообщает Zakon.kz.

Для начала политолог отметил, что не нужно волноваться по поводу ухода Алихана Смаилова и прихода Олжаса Бектенова – "если чиновник не справляется, надо его менять, без всяких сантиментов". При этом, считает Шибутов, гораздо важнее, какой фронт работ новому премьеру определил президент. Это:

придать новый импульс социально-экономической политике

пересмотреть приоритеты развития, принципы поддержки и задачи, стоящие перед отраслями экономики

государство должно перейти от бесконечных мер поддержки к содействию действительно качественному развитию

модернизировать аграрный сектор

разработать эффективные подходы к управлению и финансированию социальной сферы.

"И сделать все нужно быстро, но грамотно и без ошибок. Президент отдельно подчеркнул, что правительству "необходимо принимать смелые, твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики во благо народа", – пишет Шибутов.

Смену глав ряда министерств он назвал "измерением проблем".

Руководители поменялись в:

- Министерстве финансов



- Министерстве национальной экономики

- Министерстве по чрезвычайным ситуациям

- Министерстве здравоохранения

И еще одну важную вещь в аппаратном смысле выделил политолог: если раньше вице-премьером был министр финансов, ответственный за сбор денег, теперь вице-премьером стал министр национальной экономики, ответственный за экономическое развитие.





"Сам Олжас Бектенов также выступил перед мажилисом. По его словам, нужны "новый экономический импульс" и принятие "действительно оперативных и решительных мер". Также он сообщил, что акцент будет сделан на развитии промышленности, нефтяной и других стратегических сфер. При этом везде "красной линией" будет проходить стимулирование отечественного производства. Посмотрим как ему это удастся", – резюмировал политолог.

7 февраля в Казахстане появился новый премьер-министр, а также произошли кадровые изменения в кабмине. Вечером того же дня новый премьер Олжас Бектенов поставил задачи перед новыми министрами.