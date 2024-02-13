Казахстан впервые попал в список "средних держав" мира

Авторитетный научно-аналитический центр Германии "Фонд науки и политики" (SWP) опубликовал объемный сборник статей "Средние державы – важные акторы в международной политике", сообщает Zakon.kz.

Казахстанские аналитики из Sayasat.kz изучили сборник и представили краткий обзор.

В публикации отмечено, что традиционно под понятием "средних держав" понимаются государства, играющие важную роль на мировой политической и экономической арене.

"В список средних держав SWP, к которым относятся такие страны, как Турция, Израиль и Индия, Казахстан вошел впервые. Учитывая партнерство центра SWP с правительством и парламентом Германии, можно предположить, что ЕС все больше присматривается к странам Центральной Азии и, в частности, к Казахстану", – сказано в сообщении.

Внешняя политика

По мнению специалистов SWP, Казахстан заметно выделяется среди центральноазиатских государств своей внешней политикой. Это делает его ключевым игроком в регионе.

В частности, Казахстан постепенно развивает экономические отношения с Западом и Китаем, особенно в сырьевом секторе.

На фоне выигрышного положения соседних России и Китая миссия внешней политики Казахстана заключается в сдерживании влияния двух региональных держав через максимально широкий спектр внешних связей, что позволяет максимально расширить пространство для маневра.

Подобный подход характеризуется экспертами как прагматичное отношение к союзам и партнерам, но при этом отмечается сохраняемое выраженное стремление к совместному региональному развитию. Иначе говоря, "Солидарная ответственность на независимых началах".

К слову, об ответственности. Эксперты признали, что Казахстан на раннем этапе смог реализовать свои амбиции в международной политике. Например, страна председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Совете Безопасности ООН и была посредником в сирийском конфликте ("Астанинский процесс"). Упоминается и членство в ряде других влиятельных организаций Евразии.

Устойчивое развитие

С точки зрения диверсификации партнеров Казахстан также добился немалых успехов. В отличие от соседних по Центральной Азии рынков казахстанский был открыт для западных инвесторов еще в 1990-х годах, чтобы они, в первую очередь, разведали богатые запасы нефти.

Как итог, ЕС является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане и с долей в 40% внешней торговли самым важным экономическим партнером страны.

Тот же Узбекистан 25 лет придерживался протекционистской (и даже изоляционной) политики, и лишь в 2016 году "открыл себя миру".

По мнению SWP, Украинский конфликт дал Казахстану новый импульс в плане диверсификации. Об этом свидетельствуют выстраиваемые новые транспортные маршруты, информационная кампания по привлечению инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии и перерабатывающей промышленности.

Интерес экспертов вызывает и то, что Казахстан в своем стремлении к диверсификации опирается не только на китайский "Шелковый путь", но и на стратегию ЕС "Глобальные ворота". В этом плане республика утверждает свою географическую и историческую роль "моста между Востоком и Западом".

Энергетика

На фоне украинского кризиса Германия и многие страны ЕС оказались отрезаны от некоторых источников нефти и газа. Неудивительно, что Европа ищет пути решения этой проблемы, при которых сможет сформировать новые взаимовыгодные и ответственные партнерские отношения.

В рядах потенциальных экспортеров нефтегазового сектора и в области возобновляемых источников энергии все более уверенным себя чувствует и Казахстан. Та же Германия уже изучает возможность водородного партнерства, что в ближайшие годы способно предоставить Казахстану (и некоторым другим странам) рыночную власть. Подобную власть вполне можно ассоциировать с влиянием стран Залива в нефтяной сфере.

Казахстану же для этого чрезвычайно важно быть готовым к энергетической трансформации, чтобы в нужный момент комфортно занять свое достойное место.

Специалисты пришли к выводу, что статья SWP сигнализирует европейцам о переменах, как бы предупреждая: теперь им придется иметь дело со странами, что раньше были на стратегической дистанции – "где-то там, далеко", хотя партнерство с ними и тогда, и сейчас экономически и политически выгодно.

"Стоит ожидать, что в информационной повестке стран Европейского Союза Казахстан все чаще будет мелькать не только как новый экономический и политический партнер, но и как площадка для инвестиций. Начало уже проложено в рамках зарубежных поездок президента Касым-Жомарта Токаева".

Так, рабочие визиты 2023 года уже успели закрепить в сознании некоторых европейцев образ Казахстана как суверенного государства, уверенно отстаивающего свои интересы вне идеологических установок и готового взять на себя ответственность там, где требуется искусство дипломатии.