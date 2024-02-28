Бейбут Есенбаев уволился с должности вице-министра здравоохранения

Бейбут Есенбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 февраля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Есенбаев Бейбут Салымович освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.

Эту должность он занимал с июля 2022 года.

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Отметим, что с января 2022 года по февраль 2024-го министром здравоохранения Казахстана была Ажар Гиният. Указом президента от 6 февраля 2024 года главой Минздрава была назначена Акмарал Альназарова.