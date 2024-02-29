Казахстан помог Кыргызстану двумя тоннами дизельного топлива
Фото: Комитет по государственным материальным резервам МЧС РК
Казахстан, по поручению президента, оказал гуманитарную помощь Кыргызстану, сообщает Zakon.kz.
"В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Кыргызской Республике по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека из государственного материального резерва выделено 2 000 тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива", – сообщили 29 февраля в Комитете по государственным материальным резервам МЧС РК.
28 февраля первая партия дизтоплива, в количестве 1 000 тонн, отгружена из филиала "Заря" РГП "Резерв" 17 вагон-цистернами.
Гуманитарный груз передадут представителям Министерства энергетики Кыргызской Республики.
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