Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан помог Кыргызстану двумя тоннами дизельного топлива

Казахстан, Кыргызстан, гумпомощь Фото: Комитет по государственным материальным резервам МЧС РК
Казахстан, по поручению президента, оказал гуманитарную помощь Кыргызстану, сообщает Zakon.kz.


"В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Кыргызской Республике по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека из государственного материального резерва выделено 2 000 тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива", – сообщили 29 февраля в Комитете по государственным материальным резервам МЧС РК. 

28 февраля первая партия дизтоплива, в количестве 1 000 тонн, отгружена из филиала "Заря" РГП "Резерв" 17 вагон-цистернами.

Гуманитарный груз передадут представителям Министерства энергетики Кыргызской Республики.

Читайте также

Токаев принял главу Антикора
Токаев принял главу Антикора
Казахстан Армения ОДКБ
Заморозку отношений Армении и ОДКБ прокомментировал казахстанский МИД
Зачем талибов вновь пригласили в Казахстан
Зачем талибов вновь пригласили в Казахстан
Ирина Капитанова
МЧС РК Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
истории родившихся 29 февраля
Только раз в четыре года: истории тех, кто родился 29 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: