В Алматы по поручению Токаева проведут специальное сейсмологическое исследование
Фото: Zakon.kz
На заседании Национального совета по науке и технологиям 12 апреля Касым-Жомарт Токаев озвучил свое важное поручение. По его словам, на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование, сообщает Zakon.kz.
Президент уточнил, что акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ.
"Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства в очередной раз подчеркнул, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение.
"Это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому ученые, исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации".Касым-Жомарт Токаев
Одно из последних землетрясений жители Алматы почувствовали вечером 10 апреля 2024 года.
Также в Алматы 23 января и 4 марта 2024 года произошли два землетрясения силой 5 баллов. Более подробную информацию о происшествиях можно прочитать по ссылке.
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