Чиновник из Египта сделал интересное заявление о Казахстане
По словам Токаева, сегодня Египет является одним из основных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Налажен конструктивный политический диалог.
"Действуют многочисленные двусторонние договоренности и соглашения. Мы готовы сохранять эту динамику и продолжить совместную работу по расширению взаимодействия. Развитие торгово-экономических связей должно стать основой нашего сотрудничества, тем более для этого у нас имеется достаточный потенциал".Касым-Жомарт Токаев
В свою очередь Абдельуахаб Абдельразек передал Токаеву приветствие президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси.
"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних контактов, в том числе межпарламентских. Считаю это правильным с точки зрения эффективной реализации наших общих задач. В Египте с особой теплотой относятся к Казахстану. Есть много общего, что объединяет наши страны. Надеюсь, что в ближайшее время будут достигнуты новые взаимовыгодные договоренности".Абдельуахаб Абдельразек
Фото: akorda.kz
Кроме того, собеседники обсудили вопросы развития парламентской дипломатии, активизации сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Также сказано, что президент пригласил египетские компании к совместной реализации инвестиционных проектов в транспортно-транзитной отрасли, туризме, цифровизации.
В завершении встречи глава государства выразил признательность правительству Египта за реставрацию мечети Султана Бейбарса в Каире и большой вклад в изучение и популяризацию наследия этой выдающейся исторической личности.
"Пользуясь возможностью, лидер Казахстана передал наилучшие пожелания президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси", – подытожила пресс-лужба Акорды.
Ранее Токаев вручил офицерские погоны 12 лучшим выпускникам военных вузов. Имена отличников озвучили в пресс-службе президента.