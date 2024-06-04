Чиновник из Египта сделал интересное заявление о Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев 4 июня 2024 года принял председателя Сената Парламента Египта Абдельуахаба Абдельразека. Глава государства уточнил, что его первый визит в Казахстан призван придать новый импульс укреплению двусторонних межпарламентских отношений, сообщает Zakon.kz.

По словам Токаева, сегодня Египет является одним из основных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Налажен конструктивный политический диалог.

"Действуют многочисленные двусторонние договоренности и соглашения. Мы готовы сохранять эту динамику и продолжить совместную работу по расширению взаимодействия. Развитие торгово-экономических связей должно стать основой нашего сотрудничества, тем более для этого у нас имеется достаточный потенциал". Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Абдельуахаб Абдельразек передал Токаеву приветствие президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси.

"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних контактов, в том числе межпарламентских. Считаю это правильным с точки зрения эффективной реализации наших общих задач. В Египте с особой теплотой относятся к Казахстану. Есть много общего, что объединяет наши страны. Надеюсь, что в ближайшее время будут достигнуты новые взаимовыгодные договоренности". Абдельуахаб Абдельразек

Фото: akorda.kz

Кроме того, собеседники обсудили вопросы развития парламентской дипломатии, активизации сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также сказано, что президент пригласил египетские компании к совместной реализации инвестиционных проектов в транспортно-транзитной отрасли, туризме, цифровизации.

В завершении встречи глава государства выразил признательность правительству Египта за реставрацию мечети Султана Бейбарса в Каире и большой вклад в изучение и популяризацию наследия этой выдающейся исторической личности.

"Пользуясь возможностью, лидер Казахстана передал наилучшие пожелания президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси", – подытожила пресс-лужба Акорды.

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