В Мажилисе приняли отчет правительства об исполнении бюджета 2023 года

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 5 июня заслушали отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Документ направлен на рассмотрение в Сенат , сообщает корреспондент Zakon.kz.

С основными докладами по вопросу выступили министр финансов РК Мади Такиев и Глава высшей аудиторской палаты, экс-премьер Алихан Смаилов.

Мади Такиев представил отчет Правительства Республики Казахстан "Об исполнении республиканского бюджета за 2023 год".

"По оперативным данным рост ВВП страны составил 5,1%. Этого удалось добиться за счет притока инвестиций в основной капитал и динамичного развития ключевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности, строительной отрасли. Годовая инфляция составила 9,8%, снизившись в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Обеспечение необходимым объемом финансирования позволили государству выполнить все свои социальные обязательства", – озвучил Такиев.

Депутат, член фракции партии "AMANAT" в Мажилисе и секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Савельева отметила, что сохраняются факторы неэффективного исполнения бюджета в виде некачественной проработки на этапе планирования, слабого администрирования и межведомственного взаимодействия.

Тем не менее она предложила отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты за 2023 год направить в Сенат. Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии "AMANAT" Елнур Бейсенов сообщил, что отчет правительства можно утвердить. Партия "Respublika" также поддержало это предложение.

"Наша фракция, поддерживая отчет об исполнении республиканского бюджета, готова сотрудничать с правительством, фракциями и обществом, предлагая конструктивные решения для эффективного управления бюджетом", – сказал депутат от партии "Respublika" Айдарбек Ходжаназаров.

Депутат Мажилиса от "Народной партии Казахстана" Магеррам Магеррамов также высказался по этому вопросу.

"Вынуждены признать, что Правительство по результатам 2023 года показало свою неспособность к планированию и рациональному использованию бюджета, в связи с чем депутатская фракция Народной партии Казахстана не поддерживает отчет Правительства за 2023 год", – дополнил он.

Депутат от фракции ОСДП Асхат Рахимжанов сообщил, что они воздержатся при голосовании по принятию отчета правительства. Депутат от Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев отчет правительства за 2023 год считает не удовлетворительным и голосует против него.

Большинство депутатов проголосовало за то, чтобы отчет правительства об исполнении бюджета за 2023 год был передан в Сенат на рассмотрение.

Ранее глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов раскритиковал правительство за неосвоение бюджетных средств, выделенных на национальные проекты.