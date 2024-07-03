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Токаев: Казахско-китайские отношения развиваются беспрецедентными темпами

Казахско-китайские отношения развиваются беспрецедентными темпами – Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 11:48 Фото: akorda.kz
Состоялись переговоры президента Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином в узком формате, сообщает Zakon.kz.

В начале переговоров в узком составе глава нашего государства выразил благодарность председателю КНР за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, передает Акорда.

"Считаю, что ваш визит имеет исключительное значение. Китайская Народная Республика – дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников. С удовлетворением отмечаю, что казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами. Я высоко ценю ваш значимый вклад в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Полностью поддерживаю вашу инициативу по выведению сотрудничества между двумя странами на новый уровень на благо наших народов", – подчеркнул президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.

"Китай для нас не просто добрый сосед, а близкий друг и проверенный временем надежный партнер. Основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимной поддержки, мы выстроили поистине образцовые межгосударственные отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием", – отметил он.

3 июля 2024 года в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Си Цзиньпина.

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