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Поедет ли Касым-Жомарт Токаев на Олимпиаду

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:48 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщил Zakon.kz 24 июля 2024 года советник и пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По словам Уали, эта поездка не предусмотрена в графике.

"Рабочий график президента Касым-Жомарта Токаева не предусматривает его участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже".Берик Уали

Днем ранее стало известно, что президент с 23 по 26 июля 2024 года находится в отпуске. Где именно проведет отпуск Токаев, неизвестно.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Кто из казахстанских спортсменов первым откроет Олимпиаду, можно прочитать по ссылке.

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Париж - 2024 Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Олимпийские игры
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