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Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр с триумфальным выступлением

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 03:31 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр Акмарал Науатбек на своей социальной странице Х, сообщает Zakon.kz.

Президент написал в своем сообщении:

"Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Выступая в категории до 48 кг (категория J2) по парадзюдо Акмарал Науатбек стала победительницей Паралимпийских игр в Париже.

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