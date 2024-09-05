Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр с триумфальным выступлением
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр Акмарал Науатбек на своей социальной странице Х, сообщает Zakon.kz.
Президент написал в своем сообщении:
"Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Выступая в категории до 48 кг (категория J2) по парадзюдо Акмарал Науатбек стала победительницей Паралимпийских игр в Париже.
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