Назначен новый зампред КНБ Казахстана
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Руслана Саркулова заместителем председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ 25 сентября 2024 года опубликовали на сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Саркулов Руслан Серикович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", – следует из текста документа.
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