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Назначен новый зампред КНБ Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 10:57 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Руслана Саркулова заместителем председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ 25 сентября 2024 года опубликовали на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Саркулов Руслан Серикович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", – следует из текста документа.

Новость дополняется...

Динара Халдарова
КНБ Токаев Касым-Жомарт 2024 год Назначения
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