Глава МИД доложил Токаеву об итогах участия в работе 79-ой сессии Генассамблеи ООН

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 октября принял министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, сообщает Zakon.kz.

По информаци Акорды, Мурат Нуртлеу проинформировал о текущей деятельности министерства.

"Доложил об итогах участия в работе 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в Саммите будущего. Сообщил о состоявшихся переговорах с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента Казахстана.

Глава государства поставил перед министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы.

Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 28 сентября выступил на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

