В Баку прошла встреча Токаева с президентом Финляндии

На полях 29-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Финляндия является надежным и проверенным партнером Казахстана в регионе Северной Европы и Европейском Союзе в целом.

Кроме того, в ходе беседы главы государств подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена успешная реализация совместных проектов с участием финских компаний в таких областях, как фармацевтика, промышленное машиностроение и инженерия.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, взаимодействию в рамках многосторонних объединений. Президент Казахстана пожелал Финляндии успехов в председательстве в ОБСЕ.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Финляндии достигли договоренности об обмене взаимными визитами, которые придадут новый импульс укреплению политического и экономического партнерства между Астаной и Хельсинки.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на Саммите мировых лидеров по действиям в области климата, который проходит в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.