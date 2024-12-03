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Глава МИД встретился с генеральным секретарем ОЭС

Глава МИД встретился с генеральным секретарем ОЭС, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 06:20 Фото: МИД РК
2 декабря 2024 года перед 28 заседанием Совета Министров иностранных дел стран ОЭС заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с генеральным секретарем ОЭС Асадом Маджид Ханом, сообщает Zakon.kz.

По данным МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая расширение торгово-экономического взаимодействия, развитие транспортной и логистической инфраструктуры, а также усиление сотрудничества в области цифровых технологий.

Организация экономического сотрудничества была основана в 1985 году. Государствами-членами являются 10 стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. Цель организации – содействие экономическому развитию в регионе через координацию усилий в таких областях, как экономика, торговля, транспорт, экология и гуманитарное сотрудничество.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подробно остановился на основных приоритетах председательства РК в СМИД ОЭС в 2025 году и подчеркнул важность стратегического партнерства с Организацией, которая имеет большой потенциал для региона.

Глава МИД встретился с генеральным секретарем ОЭС, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 06:20

Фото: МИД РК

Генеральный секретарь А. Хан отметил активную роль и инициативы Казахстана в Организации, наполняющие повестку реальным содержанием.

На встрече также обсуждены вопросы укрепления культурных и образовательных связей, развития экологической устойчивости, совместные усилия по преодолению глобальных вызовов, таких как изменения климата и энергетическая безопасность.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел и министры обороны стран ОДКБ собрались в Астане: что они обсудили.

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