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Политика

Партия донера: на выборах в Германии хотят участвовать партии с необычными названиями

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 08:22 Фото: pixabay
На участие в досрочных парламентских выборах подали заявки партии с интересными названиями, сообщает Zakon.kz.

Выборы в Германии намечены на 23 февраля, а заявки уже подали 56 партий и политических формирований. Об этом говорится в сообщении руководителя Федеральной избирательной комиссии Германии Рут Бранд. Руководитель немецкого избиркома отметила, что решение о том, какие партии смогут участвовать в выборах, будет принято 13 или 14 января.

В списке значатся непривычные и интересные названия потенциальных участников выборов:

  • "Döner Party". Это "Партия донера", основанная турками из Германии;
  • "V-Party". Партия перемен, вегетарианцев и веганов;
  • "Gartenpartei" – это партия садоводов.

А депутатам парламента Грузии с 1 января существенно подняли зарплату.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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