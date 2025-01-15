Токаев на полях саммита в Абу-Даби поздравил с днем рождения Джорджу Мелони

На полях саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 января 2025 года рассказали в пресс-службе президента.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с днем рождения, пожелав ей успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего процветания дружественного народа Италии", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Фото: akorda.kz

Президент с теплотой вспомнил свой прошлогодний официальный визит в Рим, который ознаменовал новый этап развития казахско-итальянских отношений.

"В целях поддержания высокого уровня межгосударственного сотрудничества глава государства подтвердил свое приглашение Джордже Мелони посетить Астану с официальным визитом", – заключили в пресс-службе.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече с экспертами по вопросам развития искусственного интеллекта, в ходе которой стало известно, что в Казахстане появится совет по искусственному интеллекту под руководством президента.

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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 января 2025 года. В этот же день во дворце Qasr Al Shatie состоялась его встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. А 14 января глава государства первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби". Позднее Касым-Жомарт Токаев поговорил с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу.