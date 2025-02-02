Зурабишвили прибыла в Батуми, чтобы поддержать протесты

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в грузинский город Батуми для поддержки протестующих, сообщает Zakon.kz.

Зурабишвили выступила перед сотнями человек, которые собрались у Государственного университета имени Шота Руставели. Студенты собрались на акцию с требованием освободить основательницу независимых изданий Batumelebi и Netgazeti Мзии Амаглобели.

"Сегодняшний день я хочу посвятить Мзии Амаглобели. Сегодня она – лицо нашей страны, она – Грузия. Поэтому сегодня мы вместе. Я уверена, что она останется сильной и здоровой, потому что она – это Грузия", – заявила Зурабишвили.

Мзия Амаглобели стала символом протестов с требованиями новых выборов и освобождения политзаключенных. Журналистку задержали в Батуми 11 января на акции, где она требовала освобождения своих знакомых. Ей грозит до семи лет тюрьмы за пощечину начальнику полиции Батуми, который, по словам задержанной, оскорбил ее.

Уже несколько дней Амаглобели отказывается от приема пищи. В своем последнем обращении из тюрьмы она написала, что будет считать себя "соучастницей несправедливости", если прекратит голодовку. Регулярно в Грузии проходят акции солидарности с Амаглобели.

У здания парламента Грузии в Тбилиси также прошла антиправительственная акция протеста.