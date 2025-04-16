Токаев о глобальной экономической ситуации: Требует готовности к любым сценариям
По информации Акорды, в ходе мероприятия был обсужден алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.
С докладами выступили премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, а также другие должностные лица заинтересованных органов.
Фото: akorda.kz
Президент особо отметил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития.
Фото: akorda.kz
В заключительной части Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления предстоящей работы.
"Задача правительства – не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций".Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Президент также подчеркнул, что кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития.
Далее Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные стратегические направления, способные укрепить экономический, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны.
Было подчеркнуто, что планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана.
"Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов".Касым-Жомарт Токаев
Отдельное внимание было уделено совершенствованию подходов в реализации денежно-кредитной политики и обеспечению финансовой стабильности государства.
По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений государственным органам.