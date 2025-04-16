Токаев о глобальной экономической ситуации: Требует готовности к любым сценариям

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева сегодня, 16 апреля 2025 года, состоялось рабочее совещание Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе мероприятия был обсужден алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.

С докладами выступили премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, а также другие должностные лица заинтересованных органов.

Фото: akorda.kz

Президент особо отметил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития.

Фото: akorda.kz

В заключительной части Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления предстоящей работы.

"Задача правительства – не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент также подчеркнул, что кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития.

Далее Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные стратегические направления, способные укрепить экономический, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны.

Было подчеркнуто, что планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана.





"Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов". Касым-Жомарт Токаев

Отдельное внимание было уделено совершенствованию подходов в реализации денежно-кредитной политики и обеспечению финансовой стабильности государства.

По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений государственным органам.