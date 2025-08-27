В Акорде состоялась официальная церемония встречи короля Иордании

В Акорде сегодня, 27 августа 2025 года, состоялась официальная церемония встречи короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе президента РК напомнили, что король Иордании прибыл в нашу страну с официальным визитом. "Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла II представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и Иордании", – говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале Акорды. Далее глава государства и король Иордании направились в зал переговоров. Фото: akorda.kz Новость дополняется...

