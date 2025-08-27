#АЭС в Казахстане
Политика

В Акорде состоялась официальная церемония встречи короля Иордании

президент РК Касым-Жомарт Токаев, король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 12:05 Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 27 августа 2025 года, состоялась официальная церемония встречи короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе президента РК напомнили, что король Иордании прибыл в нашу страну с официальным визитом.

"Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла II представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и Иордании", – говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале Акорды.

Далее глава государства и король Иордании направились в зал переговоров.

Фото: akorda.kz

Новость дополняется...

Динара Халдарова
Динара Халдарова
