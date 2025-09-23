Выступление Токаева на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН – полный текст

Zakon.kz представляет полный текст выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Уважаемая госпожа президент!

Господин генеральный секретарь!

Уважаемые делегаты!

На протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества.

Все эти годы ООН возглавляла наши совместные усилия, направленные на укрепление коллективной безопасности, нераспространение ядерного оружия, поддержание мира, обеспечение прогресса, сокращение бедности, устойчивое развитие и защиту прав человека.

Но мы также должны признать правду: мир вокруг нас претерпел глубокие изменения, и, к сожалению, он меняется не в лучшую сторону.

Именно поэтому Организация Объединенных Наций и сегодня остается символом надежды для миллионов людей по всей планете.

Эта историческая встреча – уникальная возможность вновь подтвердить приверженность основополагающим принципам и целям нашей универсальной и поистине незаменимой Организации.

Однако мы не можем закрывать глаза на реальный кризис доверия к многосторонним институтам.

Серьезные нарушения международного права стали "новой нормой", подрывая мировую стабильность и ослабляя доверие между народами, политическими лидерами и государствами.

В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира.

Дух взаимопонимания и стремление к сотрудничеству должны преобладать над разжиганием войны. Лидеры государств несут ответственность за продвижение к миру.

Нынешнее поколение лидеров не имеет права на бездействие, поскольку будущим поколениям придется заплатить за это гораздо более высокую цену.

В этой связи всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений.

Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего.

Центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности.

Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации.

Кроме того, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности.

Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие.

Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех.

Прежде всего, для поддержания авторитета ООН в XXI веке государства-члены должны предпринять реальные шаги к прочному миру и безопасности.

В противном случае ООН будет обречена вечно устранять последствия, а коренные причины проблем будут бесконечно множиться.

Мы можем начать этот процесс уже сегодня, вновь подтвердив нашу непреклонную приверженность Уставу Организации Объединенных Наций.

Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений. Выборочное применение Устава подрывает его авторитет.

Миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности.

Например, положения Устава, касающиеся "вражеских государств", являющиеся историческим наследием Второй мировой войны, уже признаны устаревшими подавляющим большинством международного сообщества.

Поэтому пришло время серьезно обсудить вопрос о пересмотре Устава.

Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности.

В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству почти в 20 триллионов долларов.

Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества.

Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия.

В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир.

Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении Международного агентства по биологической безопасности.

Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность.

Тем не менее, следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств.

Территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственности ради будущих поколений.

Психология вражды затягивает всех участников конфликтов в пропасть, не оставляя шансов на достижение мира.

Гуманитарный кризис в Газе достиг ужасающих масштабов, которые невозможно игнорировать.

Этот конфликт имеет сложные исторические корни. Мы не можем игнорировать первопричину этой вражды.

Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом.

Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН.

Казахстан признает дипломатические инициативы, направленные на региональное примирение на Ближнем Востоке, включая Арабскую мирную инициативу, Нью-Йоркскую декларацию, Соглашения Авраама и другие.

Они демонстрируют, что лидерство и политическая воля могут превратить разделение в сотрудничество и общую выгоду.

Мы также приветствуем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Президента Соединенных Штатов.

Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла.

Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы.

Нынешняя геополитическая напряженность порой подталкивает некоторых лидеров к утверждению о неизбежности столкновения цивилизаций.

Однако это разделение — не данность и не судьба. Это политический выбор.

Глобальные общественные блага, такие как наука, медицина, спорт, религия и культура, не должны становиться предметом геополитического раскола и санкций.

Эти сферы человеческой деятельности объединяют нас под эгидой гуманизма.

Когда политические лидеры делают безответственные заявления или предпринимают опрометчивые решения, манипулируя религией и идентичностью в целях политической выгоды, они фактически подрывают доверие и добрую волю в стремлении к миру.

Политическое лидерство должно быть основано на взаимопонимании и уважении, а не на взаимной подозрительности и высокомерии.

Толерантность и мудрость, являющиеся основой прочного мира, должны опираться на верховенство права.

Уважаемые коллеги!

Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков.

В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов. Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет Независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов.

Наша приверженность принципам открытого рынка абсолютно тверда и останется краеугольным камнем нашей государственной политики.

Расположенный в самом центре Евразии Казахстан призван играть ключевую роль в качестве логистического хаба, обслуживающего 80% всего сухопутного транзита между Азией и Европой.

Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу "Один пояс, один путь", транспортный коридор "Север-Юг" и Транскаспийский транзитный коридор.

Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети.

К 2029 году мы планируем построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий.

Казахстан провозгласил Цели в области устойчивого развития одним из основных приоритетов своей национальной повестки дня, интегрировав их задачи в государственное планирование и формирование бюджета.

При поддержке Генерального секретаря ООН и государств-партнеров в Казахстане открыт новый Региональный центр Организации Объединенных Наций по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

Сегодня Центральная Азия демонстрирует обновленное чувство единства и взаимного доверия, становясь активным участником международного мира и прогресса.

"Центральноазиатская пятерка" укрепляет сотрудничество, доказывая, что региональная солидарность может быть мощной силой для развития и безопасности.

Это позволило нашему региону вести диалог с ключевыми глобальными партнерами в уникальном формате "Центральная Азия плюс".

Казахстан считает, что инклюзивное развитие Афганистана является залогом долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Мы продолжаем оказывать поддержку афганскому народу посредством гуманитарной помощи и сотрудничества в области торговли, продовольственной безопасности, инфраструктуры и транспортного сообщения.

Уважаемые делегаты!

Прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества. При этом Центральная Азия нагревается вдвое быстрее средних общемировых темпов.

Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопасности миллионов людей.

Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря.

В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении.

Тем временем Каспийское море стремительно мелеет. Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги.

Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом.

В прошлом году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit.

Для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвестиции и устойчивые решения.

В целях продвижения этой повестки Казахстан в партнерстве с ООН и другими международными организациями в апреле следующего года проведет в Астане Региональный экологический саммит.

В рамках наших более широких обязательств в области охраны окружающей среды Казахстан реализует общенациональную кампанию "Таза Қазақстан".

Это общенациональное движение объединяет миллионы волонтеров, которые участвуют в акциях по уборке, снижению количества отходов и экологическому просвещению.

По инициативе Казахстана ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Мы призываем все государства-члены к сотрудничеству в этом важном начинании.

В связи с этим я предлагаю Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты.

Дорогие друзья!

Казахстан рассматривает искусственный интеллект не просто как технологическое достижение, а как прорыв, способный стать двигателем прогресса человечества.

Однако развитие ИИ несет в себе риски, в частности, углубление технологического, экономического и геополитического неравенства.

Мы также не должны допустить, чтобы этические нормы отставали от этой эволюции.

Актуальные вопросы справедливости, ответственности и защиты прав человека должны решаться оперативно и решительно.

Мы должны прилагать коллективные усилия, чтобы каждая страна смогла воспользоваться преимуществами ИИ.

Казахстан приветствует создание под эгидой ООН Глобального диалога по управлению ИИ.

Мы готовы активно участвовать в работе этой платформы, чтобы обеспечить безопасность, инклюзивность и человекоцентричность в сфере ИИ.

В Казахстане искусственный интеллект будет интегрирован во все секторы экономики и государственные услуги.

Базовая инфраструктура для реализации этого плана уже формируется, и наша талантливая молодежь готова воплотить эти замыслы в реальность.

Наша стратегическая цель – в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу.

Масштабная цифровизация и широкое использование ИИ стали национальным приоритетом в нашей стране.

Электронное правительство является ключевым элементом нашей национальной стратегии развития.

Порядка 90% государственных услуг уже оказываются в цифровом формате.

Недавно в Казахстане был запущен самый мощный национальный суперкомпьютер.

Однако ИИ и автоматизация могут поставить под угрозу рабочие места во многих странах.

Именно поэтому цифровой прогресс должен идти рука об руку с профессиональным образованием.

Исходя из этого, Казахстан считает крайне важным не только увеличивать занятость, но и повышать ценность технических профессий.

Дамы и господа!

В условиях глобальной турбулентности мы проводим смелую политику преобразований с целью построения Справедливого Казахстана.

За последние три года были проведены беспрецедентные для нашего региона политические и экономические реформы.

В ходе общенационального референдума был утвержден однократный семилетний президентский срок, что укрепило демократическую подотчетность.

Мы придерживаемся формулы "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".

Руководствуясь стремлением модернизировать Казахстан, я также предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о создании однопалатного Парламента.

Наша цель – постоянное совершенствование политической системы для повышения ее прозрачности, эффективности и соответствия запросам общества.

Главный принцип этих реформ: Закон и Порядок должны быть превыше всего.

Мы считаем, что только управление, основанное на здравом смысле и верховенстве права, может обеспечить общественный порядок и защитить права всех граждан.

Это создает благоприятные условия для международных инвестиций, торгового сотрудничества и динамичного развития страны в более широком контексте.

Защита интересов законопослушных граждан – наш главный приоритет, основанный на справедливости, подотчетности и взаимном уважении.Экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и стабильность.

Ожидается, что в текущем году экономический рост превысит 6%, что подтверждает устойчивость нашей экономики, являющейся крупнейшей в регионе.

Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы продолжим наши усилия, направленные на обеспечение долгосрочного роста.

Энергетическая стратегия Казахстана основана на четырех столпах: нефти и газе, угле, уране и критически важных минералах. Эти ценные ресурсы являются основой надежного энергетического партнерства.

Изменение климата и "зелёная" повестка не могут быть приняты всеми странами, обладающими огромными энергетическими ресурсами, включая уголь, использование которого сегодня может быть значительно чище благодаря передовым технологиям.

Именно поэтому мы взяли на себя обязательство провести декарбонизацию нашей страны в течение 35 лет. Возобновляемая энергия сама по себе не является решением всех энергетических проблем.

Сельское хозяйство является еще одной движущей силой нашего развития с огромным потенциалом для мировых рынков.

Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, охватывая большое количество международных рынков и создавая новые возможности для расширения торговли за счет улучшения транспортного сообщения.

Мы продолжим наше сотрудничество со всеми основными международными партнерами и заинтересованными сторонами в регионе в целях дальнейшей диверсификации нашей внешней торговли, обеспечения ее большей инклюзивности и устойчивости.

Ваши Превосходительства!

Мы будем твердо следовать выбранному курсу, углубляя реформы государственного управления внутри страны и поддерживая глобальное управление за ее пределами.

Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца. Наш выбор – баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война.

Мы готовы в партнерстве с другими членами международного сообщества подтвердить, что Организация Объединенных Наций – маяк мира, справедливости и сотрудничества.

Спасибо!