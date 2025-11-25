Маулен Ашимбаев: Развитие регионов – приоритет политики президента страны

Проекты по развитию новых точек роста Карагандинской области обсудил спикер Сената Маулен Ашимбаев с трудовыми коллективами промышленных предприятий в рамках Года рабочих профессий.

Состоялся обмен мнениями и касательно разработки законопроектов с депутатами маслихатов региона, исходя из поручений главы государства.

Качественная реализация инициатив главы государства, которые были озвучены в ежегодном Послании президента страны Касым-Жомарта Токаева, как подчеркнул спикер Сената, требует комплексного подхода и системного взаимодействия всех заинтересованных сторон. В этом ключе особое внимание было уделено вовлечению местных представительных органов и экспертно-аналитического сообщества в законотворческую работу, а также раскрытие потенциала Карагандинской области при содействии трудовых коллективов.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Маулен Ашимбаев отметил, что такой крупный индустриальный центр имеет важное значение для экономического развития страны. Он также акцентировал внимание на высоких показателях по ряду перспективных направлений, которые сегодня придают импульс для перехода к новой экономической модели.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. В результате в регионах начали работать новые предприятия, создаются рабочие места. Депутаты Сената на прошлой неделе рассмотрели республиканский бюджет на ближайшие три года и поддержали решение о выделении области дополнительно значительного финансирования. Работа по содействию развитию регионов Палатой будет продолжена", – сказал председатель Сената и остановился на задачах по развитию потенциала области.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Обсуждение и обмен мнениями в этом ключе продолжились в ходе круглого стола, посвященного вызовам и перспективам в сфере машиностроения. Роль молодежи в реализации реформ и развитии Казахстана обсудил Маулен Ашимбаев в ходе встречи с представителями активной молодежи области – участниками первого регионального проекта "Школа аналитики. Караганда".

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Также сенаторы встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова, побывали на дружественном матче по бочча. И ознакомились с технологией выпускаемой продукции на ряде промышленных предприятий региона.