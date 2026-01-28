Токаев: Через казахстанский банк вывели 7 триллионов тенге – это возмутительный факт

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в стране совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков, сообщает Zakon.kz.

Во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) Токаев вспомнил прошедшую встречу с главой ведомства. "Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году "перегнали" более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт". Касым-Жомарт Токаев К сожалению, добавил глава государства, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Материал по теме Токаев: Мошенники присваивают триллионы из социальной сферы "Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания". Касым-Жомарт Токаев Ранее Токаев уже высказал мнение о необходимости новых подходов для противодействия финансовому мошенничеству. Он также сравнил эту борьбу с ветряными мельницами.

