Токаев: Через казахстанский банк вывели 7 триллионов тенге – это возмутительный факт

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в стране совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков, сообщает Zakon.kz.

Во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) Токаев вспомнил прошедшую встречу с главой ведомства.

"Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году "перегнали" более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт".Касым-Жомарт Токаев

К сожалению, добавил глава государства, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:58
Токаев: Мошенники присваивают триллионы из социальной сферы
"Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев уже высказал мнение о необходимости новых подходов для противодействия финансовому мошенничеству. Он также сравнил эту борьбу с ветряными мельницами.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
