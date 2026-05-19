Кому будут вручать новые ордена Al-Farabi и Qoja Ahmet Yassaui, рассказал Токаев

Выступая 19 мая 2026 года на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность", глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о новых орденах Al-Farabi и Qoja Ahmet Yassaui, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, нить интеллектуальной и духовной преемственности оказалась настолько прочной, что прошла сквозь века, воплотившись в творчестве великого Абая.

"В концепции "Толық адам" он представил, по сути, универсальную формулу воспитания гармоничного человека или целостной натуры на основе триединства разума, воли, доброты. Поэтому надо отметить, что интеллектуальное наследие Великой степи сложилось как естественная для нашего региона идеологическая субстанция общемирового значения, не имевшая изъятий, исключений. Это был целостный философский, идеологический "продукт". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что символом приверженности Казахстана этому идейному достоянию стало учреждение орденов Al-Farabi и Qoja Ahmet Yassaui.

"Данные высокие государственные награды будут вручаться тем, кто вносит выдающийся вклад в развитие науки, просвещения и духовности, в том числе зарубежным ученым, политическим и общественным деятелям". Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что первым кавалером ордена Qoja Ahmet Yassaui стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на днях побывавший в Казахстане с государственным визитом.

"Тем самым мы подчеркиваем исключительную важность интеллектуального труда и созидательного взаимодействия во имя будущего народов, объединенных общей исторической судьбой". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что принцип "историю творят только сильные и пишут победители" носит антинаучный характер.