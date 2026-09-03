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Политика

Олжас Бектенов представил новых министров

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:52 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 3 сентября 2026 года представил коллективам министерств экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, культуры и информации новых руководителей, назначенных указами главы государства, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировала пресс-служба правительства РК.

В ходе представления нового министра экологии и природных ресурсов премьер-министр поблагодарил Ерлана Нысанбаева за проделанную работу и вклад, внесенный в формирование экологической культуры и защиту окружающей среды.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:52

Фото: primeminister.kz

Руководитель правительства отметил большой опыт Алибека Куантырова на государственной службе и озвучил задачи, поставленные президентом перед министерством.

В частности, подчеркнута важность дальнейшей эффективной реализации инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева "Таза Қазақстан". Отмечена необходимость исчерпывающего исполнения поручений главы государства, дальнейшего восстановления лесных массивов, развития экономики замкнутого цикла за счет переработки отходов и инфраструктуры национальных парков. На особом контроле должны быть проекты по строительству заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте с последующим масштабированием такого опыта в других регионах.

Премьер-министр представил коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК нового министра Мурата Муханова.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:52

Фото: primeminister.kz

Руководитель правительства выразил благодарность Чингису Аринову за проделанную работу на посту министра и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:52

Фото: primeminister.kz

Перед коллективом МЧС и новым министром поставлены задачи по обеспечению защиты населения и территории страны от чрезвычайных ситуаций. Олжас Бектенов поручил продолжить работу по повышению эффективности функционирования государственной системы гражданской защиты, повысить уровень реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также принять меры по дальнейшему укреплению материально-технического оснащения спасательных подразделений.

В ходе представления нового министра культуры и информации Армана Кырыкбаева руководитель правительства Олжас Бектенов поблагодарил Аиду Балаеву за плодотворную работу и пожелал успехов на новой должности в Совете безопасности.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:52

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр отметил значительный опыт работы Армана Кырыкбаева в сфере культуры, информации и внутренней политики как на центральном, так и региональном уровнях, и озвучил задачи, поставленные президентом перед коллективом министерства во главе с новым руководителем.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:52

Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов подчеркнул важность системной работы по развитию конструктивного взаимодействия государства с гражданским обществом. Внимание должно быть сосредоточено на проведении комплексной работы по реализации государственной молодежной и семейной политики с учетом актуальных потребностей населения. Также следует обеспечить системную координацию работы по укреплению межэтнического и межконфессионального согласия.

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Ранее сообщалось, что сформирован новый состав правительства Казахстана. О том, кого сменили и кто остался, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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