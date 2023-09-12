Как будет развиваться город Конаев в ближайшие 5 лет

Министерство национальной экономики разработало Комплексный план социально-экономического развития города Конаев Алматиснкой области на 2023 – 2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – решение острых проблем региона, принятие соответствующих мер для развития социально-экономического положения, инфраструктуры, экологии, а также создания новых рабочих мест.

Как отмечают разработчики документа, за последние 3 года численность экономически активного населения города увеличилась на 15 тысяч человек: с 22 тысяч человек до 37 тысяч человек.

За 2022 год инвестиция в основной капитал увеличились до 59 млрд тенге, что на 42,5% или на 19,2 млрд тенге больше по сравнению с 2021 годом (2021 год – 39,8 млрд тенге).

В селе Заречный создана специальная экономическая зона "G4 City" в состав которой вошла территория промышленной зоны "Арна" площадью 1300 га, где будут реализованы высокотехнологические проекты в отрасли машиностроения, металлургии, стройиндустрии и пищевой промышленности.

В регионе рроизводится около 29 видов сельскохозяйственных культур. Животноводство представлено молочным скотоводством, овцеводством, продуктивным коневодством, свиноводством и птицеводством.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2022 год составил 25,9 млрд тенге или 104,1% к уровню 2021 года.

Посевные площади доведены до 14,5 тысяч гектаров, из них 8,5 тысяч гектаров орошаемые пашни. По производству лука город Конаев занимает 1 место в области с долей 58% или 85,2 тысяч тонн. В 2 теплицах производится свыше 10 тысяч тонн овощей, из них 75% - огурцы.

Вместе с тем требуется реконструкция и строительство оросительных сетей, существует проблема с обеспечением поливной водой приусадебных участков жителей западной части села Шенгельды.

В документе отмечается, что город Конаев имеет потенциал, чтобы стать логистическим центром области, так как город находится вдоль трассы Алматы-Усть-Каменогорск и связывает мегаполис Алматы с Жетысуской областью.

"Внутренний туризм способен стать одним из драйверов экономического роста города, который имеет мультипликативный эффект. Для реализации потенциала данной отрасли необходимо принять меры по совершенствованию дорожной и инженерной инфраструктуры и развитию сервиса обслуживания", - говорится в документе.

Также отмечается, что природно-рекреационные ресурсы Капшагайского водохранилища создают благоприятные условия для туризма, которое является самым посещаемым в области местом летнего отдыха.

Еще одним актуальным вопросом названо комплексное решение жилищных вопросов различных слоев населения, так как по состоянию на 1 марта 2023 года в очереди на получение жилья по городу состоит 3,4 тыс. человек. За последние 3 года получили жилье 120 семей. В то же время в аварийном состоянии находятся 27 двухэтажных домов 1967 года постройки, общей площадью 9,6 тысяч квадратных метров на 264 квартиры, которые несут опасность для проживающих в них людей.

Город обеспечен централизованным теплоснабжением. Общая мощность котельной составляет 150 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 58,4 км.

При этом имеются проблемы, решение которых необходимо в ближайшей пятилетке:

открытие крупных торговых центров и объектов бытового обслуживания;

дефицит ученических мест;

отсутствие современных медицинских учреждений в городе, дефицит врачебных кадров, низкий уровень оснащенности медицинских организаций;

строительство школ, детсадов, больниц, поликлиник, культурно-досуговых организаций и спортивных сооружений;

проведение капитального, среднего и текущего ремонта улиц города и населенных пунктов;

подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новым жилым массивам и микрорайонам г. Конаев, а также новым площадкам под ИЖС в селах Шенгельды и Арна.

проведение текущего ремонта фасадов домов, зданий, содержание и благоустройство улиц, дворов, скверов, пляжа и т.д.

строительство парков развлечений и отдыха/скверов, бульваров и др., а также требуется капитальный ремонт функционирующих.

расширение котельной для перехода на газовое отопление (доступ к газу не имеют 75,2% населения или 53,0 тыс. человек).

проведение ремонта и замены сетей действующих линий электропередач с установкой новых опор в селах Заречный, Арна, Шенгельды, Коскудык и Акозек;

высокий износ инженерных сетей, в том числе водопроводных составляет – 80%, канализационных – 100%, тепловых – 40%, газопроводные линии – 55%;

в неудовлетворительном состоянии 25,5 км автомобильных дорог местного значения (общая протяженность 213 км).

В связи с чем предлагается сделать акцент на улучшении качества жизни населения, принятии соответствующих мер по развитию социальной сферы, жилых массивов, инфраструктуры и дорожной отрасли, а также улучшению экологии города.

В частности, планируется:

Строительство генерирующей электростанции .

Создание логистического центра и строительство завода по производству кафельной плитки.

Строительство завода по производству металлических строительных конструкций и изделий (арматура, уголки, швеллер, катанка).

Строительство кирпичного завода.

Подведение инженерной инфраструктуры к промышленной зоне "Арна" в СЭЗ "G4 City".

Запуск линии по производству муки.

Расширение завода по производству продуктов питания в селе Заречный.

Строительство мясоперерабатывающего завода.

Строительство завода по сушке репчатого лука.

Строительство домостроительного комбината.

Строительство завода по производству бумаги, картона и гофроупаковки.

Строительство многофункционального инновационного индустриального парка и заводов по производству строительных материалов.

Создание рыбопромышленного комплекса.

Создание молочно-товарных ферм и ряд других мер.

План также предусматривает строительство кредитных и коммерческих жилых домов, линейного парка, благоустройство и озеленение городских улиц, парков, скверов и спортивных площадок, административных зданий и т.д.

Предусматривается, что на реализацию плана потребуются средства из республиканского, местного бюджета, а также внебюджетные деньги. Объем финансирования из республиканского бюджета до 2027 года составит 1,5 трлн тенге.



Как отмечают в МНЭ РК, принятие проекта позволит открыть новые производства, увеличить количество рабочих мест, развивать инфраструктуру для дальнейшего социально-экономического развития города Конаев.



В частности, ожидается:

увеличение объема промышленности с 139,8 до 210 млрд тенге или в 1,5 раза, в том числе увеличение объемов обрабатывающей промышленности с 113,6 до 178,5 млрд тенге или в 1,6 раза;

увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства с 25,9 до 45 млрд тенге или в 1,7 раза;

привлечение 3,5 трлн тенге инвестиции в основной капитал (2022 год – 59 млрд тенге);

увеличение численности занятых в МСБ на 34% или 20 тысяч человек;

увеличение количества туристов, обслуженных в местах размещения в 1,6 раза (110 тысяч человек), а общее количество туристов в 2 раза (1,8 млн человек).

увеличение объема строительных работ в 13,6 раза (177,4 млрд тенге);

введение более 1,6 млн квадратных метров жилья;

доведение удельного веса общей площади, оборудованной центральным горячим водоснабжением до 92%, канализацией – с 89,7% до 97,4%;

создание 150 тысяч постоянно рабочих мест и снижение уровня безработицы до 4%;



1дети в возрасте с 3 до 6 лет будут охвачены 100% дошкольным воспитанием и обучением за счет ввода в эксплуатацию двух дошкольных учреждений на 640 мест;

строительство 2 средних школ на 2100 мест, а также проведение капитального ремонта 9 объектов образования;

увеличение охвата учащихся дополнительным образованием возрастет с 68,6% до 85,4%;

снижение младенческой смертности с 4,15 до 3,45 % или на 17%;

увеличение количество коек в больницах в 3 раза (700 койко-мест), посещений амбулаторно-поликлинических учреждений – в 3,5 раза (2350 посещений в смену).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 сентября.



Город Конаев – административный центр Алматинской области, образованный в 1970 году при строительстве Капшагайской ГЭС, расположен в юго-восточной части Алматинской области. Площадь – 56,03 кв. км. Численность населения города в 2022 году достигла 70,5 тыс. человек.

1 августа 2023 года стало известно, что правительство Казахстана утвердило Генеральный план развития города Конаева до 2050 года, в котором отражены основные направления развития города.