Токаев подписал указ о создании в СНГ Координационного совета судебно-экспертной деятельности
Соглашение совершено в Бишкеке 13 октября 2023 года.
Стороны договорились о создании Координационного совета государств-участников СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности.
Под органами судебных экспертиз государств-участников СНГ понимаются созданные в соответствии с законодательством сторон специализированные государственные органы (учреждения, организации), осуществляющие судебно-экспертную деятельность, и которым судом, органом (лицом), имеющим право назначать судебную экспертизу, в процессуальном порядке может быть поручено ее проведение.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Координационном совете государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности, которое является неотъемлемой частью соглашения.
Основные направления деятельности и функции совета:
- определение приоритетных направлений сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности;
- осуществление информационно-аналитической и научно-методической работы в сфере судебно-экспертной деятельности;
- координация практического взаимодействия компетентных органов и иных заинтересованных национальных служб и ведомств государств-участников СНГ по основным аспектам;
- координация программ технического содействия в сфере судебно-экспертной деятельности между государствами-участниками Соглашения;
- организация и координация исполнения принятых в рамках СНГ документов в сфере судебно-экспертной деятельности.
Основными функциями совета являются:
- содействие сближению и гармонизации национального законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности государств-участников Соглашения;
- осуществление взаимодействия с соответствующими органами государственной власти государств-участников соглашения, органами СНГ, а также международными организациями по вопросам, входящим в компетенцию совета;
- разработка предложений по совершенствованию правовой базы сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности;
- участие в разработке и реализации межгосударственных программ, в рамках которых затрагивается сфера судебно-экспертной деятельности;
- участие в систематизации, стандартизации и унификации методик экспертных исследований государств-участников соглашения;
- содействие обмену информацией по вопросам судебно-экспертной деятельности;
- организация подготовки и распространения методических изданий и иных методических материалов по актуальным вопросам судебно-экспертной деятельности;
- рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности государств-участников соглашения;
- рассмотрение вопросов проведения совместных научно-практических конференций, научно-исследовательских работ по проблемам в сфере судебно-экспертной деятельности, представляющим взаимный интерес;
- осуществление иных функций, входящих в компетенцию совета.
Каждое государство-участник соглашения имеет в совете один голос.
Указ вводится в действие со дня подписания.
13 октября 2023 года в Бишкеке прошло заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором принял участие президент РК Касым-Жомарт Токаев.
В СНГ в 2023 году председательствовал Кыргызстан, в следующем году председателем Содружества будет Россия. В организацию входят такие страны, как Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.