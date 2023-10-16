Токаев изменил состав комиссии по правам человека

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 12 октября 2023 года, которым внес изменения состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в состав комиссии введены:

Балаева Аида Галымовна — министр культуры и информации РК;

Бурашева Гульмира Майоровна — председатель общественного объединения "Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева" (по согласованию);

Гиният Ажар — министр здравоохранения РК;

Ехласова Алия Айтбековна — заведующая сектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК, секретарь Комиссии;

Жакупова Светлана Кабыкеновна — министра труда и социальной защиты населения РК;

Жумагали Асхат Жумагалиулы — председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

Закиева Динара Болатовна — Уполномоченный по правам ребенка в РК (по согласованию);

Имашева Снежанна Валерьевна — председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

Нуртлеу Мурат Абугалиулы — заместитель премьер-министра РК - министр иностранных дел;

Пен Сергей Геннадьевич — провост (ректор) Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева;

Саденов Ержан Сапарбекович — министр внутренних дел РК;

В составе комисии остались, но на других должностях:

Абишев Тастемир Даутович — общественный деятель, заместитель председателя Комиссии (по согласованию)";

Дуйсенова Тамара Босымбековна — заместитель премьер-министра РК;

Лукин Андрей Иванович — председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК (по согласованию)";

Сабитова Айнур Алимхановна — директор Института Сорбонна - Казахстан Казахского национального педагогического университета имени Абая, заместитель председателя Комиссии (по согласованию).

Вместе с тем выведены из состава комиссии: Ахметжанова М. М., Алауханова Е. О., Башимова М. С., Бейсембаева Г. Б., Бектенова О. А., Кыдырали Д. К., Мыңбай Д. Қ., Оралова А.Р., Платонова А.С., Саин А., Тлеуберди М. Б.

Указ вводится в действие со дня его подписания.