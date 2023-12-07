В Алматы изменили список льготников на проезд в общественном транспорте

Решением внеочередной XI сессии маслихата города Алматы от 1 декабря 2023 года внесены изменения в решение "О предоставлении льготного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) отдельным категориям нуждающихся граждан города, сообщает Zakon.kz.

Так, право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) имеют:

участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

пенсионеры старше 75 лет;

лица с инвалидностью второй группы и дети с инвалидностью до восемнадцати лет;

лица, подвергшиеся политической репрессии за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированные согласно закону "О реабилитации жертв массовых политических репрессий";

ветераны боевых действий на территории других государств.

Ранее этим правом также пользовались инвалиды первой группы. Кроме того, из льготного списка исключили многодетных матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

При этом льготным проездом с оплатой 50% могут пользоваться:

учащиеся технического и профессионального образования, студенты высших учебных заведений очной формы обучения;

пенсионеры по возрасту;

многодетные матери (имеющие 4 или более детей до достижения ими 18- летнего возраста);

лица, сопровождающие детей с инвалидностью до 18 лет.

Из этого списка исключены учащиеся общеобразовательных школ старше 15 лет.

Решение маслихата вводится в действие с 17 декабря 2023 года.

Вместе с тем в маслихате Алматы пояснили, что согласно поправкам в закон "Об автомобильном транспорте", многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", а также лица с инвалидностью первой группы имеют право на бесплатный проезд на регулярном общественном транспорте, а лица в возрасте от 15 до 18 лет могут приобрести проездной документ (билет) с оплатой 50% от полной стоимости проезда.

Эти изменения вступили в силу с 30 марта 2023 года.

"Ввиду того, что право на льготный проезд вышеуказанным категориям лиц предоставляется на основании данного закона, который не требует компенсации расходов перевозчикам, необходимо было исключить их из решения маслихата Алматы по причине дублирования и прекратить компенсацию расходов перевозчиков за провоз данных категории лиц", - пояснили в маслихате.

То есть, право на льготный проезд в общественном транспорте для данных категорий лиц останется в силе, при этом не требует финансирования из местного бюджета.

Также маслихат утвердил Перечень социально значимых сообщений в городе Алматы, в которых вошло 178 маршрутов.