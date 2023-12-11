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Разработан дизайн-код города Алматы

Разработан Дизайн-код города Алматы Фото: Zakon.kz Максим Золотухин
Документ вынесен на публичное обсуждение, после чего маслихат города примет соответствующее решение, сообщает Zakon.kz.

Дизайн-код города Алматы разработан согласно законам "Об особом статусе города Алматы", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и определяет порядок формирования архитектурного стиля города с учетом исторических, ландшафтно-природных, функциональных, местных особенностей и современных потребностей его жителей и гостей.

Документ включает в себя правила формирования архитектурно-ландшафтной среды, оформления концепции внешнего облика улиц, магистралей, туристских маршрутов и территорий города и размещения элементов благоустройства, а также требований по оформлению фасадов зданий и сооружений и направлен на формирование комфортной городской среды.

Задачи дизайн-кода:

  • формирование комплексного подхода и развитие качественной городской среды, соответствующей современным потребностям жителей и гостей города;
  • унификация городских элементов благоустройства под различные масштабы: город, полицентры, районы, городские кварталы, городские пространства, перекрестки и отдельные здания;
  • разработка материалов и регламентов для оформления сформированных туристических маршрутов;
  • минимизация визуального шума;
  • разработка сводов норм и правил для создания городской информационной навигации;
  • определение конкретных требовании при развитии малого и средного бизнеса;
  • повышение туристического потенциала города;
  • повышение уровня социально-экономического развития.

Дизайн-код для города Алматы регулирует использование и оформление элементов, формирующих визуальное восприятие городской среды:

  • размещение и оформление нестационарных объектов торговли;
  • оформление входных групп в нежилое помещения и уличные кафе;
  • правила оформления и реконструкции фасадов;
  • использование универсальных носителей информации в городе;
  • размещение и внешний вид вывесок и рекламных конструкций;
  • регламенты по выбору, установке и оформлению городской мебели;
  • требования к расположению зеленых насаждений;
  • рекомендации по цветовому регламенту города и выбора шрифта;
  • размещение и оформление остановок наземного транспорта, системы навигации;
  • размещение и оформление художественного оформления зданий;
  • иные регламенты, касающиеся визуальной составляющей городской среды, составленные с приоритетом комфорта всех участников городской жизни.

Дизайн-код регламентирует визуального оформления открытых городских пространств общего пользования (скверы и бульвары, спортивные и детские площадки, площади, набережные, парки, улицы и перекрестки, тротуары, пешеходные зоны, фасады зданий и сооружений.

При этом территории учреждений, организаций и общественные пространства в помещении он не регламентирует.

В границах исторического центра, а также охранных зонах памятников истории и культуры подлежат сохранению или восстановлению все градостроительные объекты и их характеристики, культурная ценность.

Требования к благоустройству касаются следующих территорий:

  • застройка периода с 1920-х до 1980-х годов, которая представляет собой систему массового строительства типовых жилых домов, основанную на использовании стандартных проектов и серийном производстве.
  • исторические центры: совокупность градостроительных объектов, появившихся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами;
  • индивидуальное жилищное строительство: частная жилая застройка представляет собой небольшой жилой массив, состоящий из отдельных домов, расположенных на закрытой огороженной территории. Каждый дом предоставляет отдельное пространство для проживания семьи или группы людей.
  • новое строительство: новая городская застройка — это процесс планирования, проектирования и строительства новых жилых и коммерческих районов в пригородах или на открытых территориях, которые до этого не использовались для застройки. Целью новой городской застройки является удовлетворение растущих потребностей населения в жилье, услугах, инфраструктуре и рабочих местах;
  • смешанная застройка — это тип застройки, при котором на одном земельном участке расположены здания разных типов и объемов, а также функциональных кварталов, прилегающих к ним.

Дизайн-кодом установлены требования к 7 типам объектов:

  • Помещения на первом этаже: встроенные помещения, расположенные на первом этаже здания;
  • Помещения на втором этаже: встроенные помещения, расположенные на втором этаже здания;
  • Пристройки и отдельно стоящие здания: встроенно-пристроенные помещения и отдельно стоящие здания высотой 1-3 этажа;
  • Нестационарные объекты торговли (НОТ): временные некапитальные объекты: киоски, павильоны, торговые палатки;
  • Торговые и многофункциональные центры: отдельно стоящие торгово-развлекательные, многофункциональные комплексы и бизнес центры;
  • Арки: встроенные помещения, имеющие входные группы в арках зданий и расположенные на 1-м, 2-м, цокольном или полуподвальном этаже;
  • Полуподвальные и цокольные помещения: встроенные помещения, расположенные в полуподвальном пространстве и на цокольном этаже здания.

Цветовая палитра города определяет его восприятие, в том числе целостность образа. Применение цветовой палитры позволяет сформировать индивидуальный облик каждого района.

Не допускаются негабаритные носители информации с неправильными цветовыми решениями, которые нарушают архитектурный облик зданий и создают визуальный шум.

Нестационарные объекты торговли

Активное использование нестационарных объектов торговли (НОТ) помогает улучшить доступность и разнообразие услуг, снизить дефицит стационарных площадей и создать более комфортную городскую среду для жителей.

Установка НОТ регламентируется действующим законодательством. В частности, в теплом климате материалы для элементов городской навигации выбирают с учетом воздействия на них солнечных лучей (во избежание выгорания материалов). Следует использовать не бликующие материалы, а также материалы, которые предотвращают образование льда и конденсата, обладают водоотталкивающими свойствами.

Уличная мебель является неотъемлемой частью городской инфраструктуры и играет важную роль в создании комфортной и функциональной городской среды. Уличная мебель создает места для отдыха и социального взаимодействия. Установка уличной мебели регламентируется действующим законодательством.

В городских общественных пространствах должен быть представлен широкий спектр мест для сидения. Места для сидения без спинки — для кратковременного отдыха вдоль улиц, на площадях и в транзитных скверах. Скамьи со спинкой, столы для пикника — для размещения на прогулочных маршрутах, на озелененных территориях.

Парковки

Парковка (автостоянка) может быть как помещением открытого типа (линейная или плоскостная парковка), так и закрытого (автостоянка, паркинг). Дизайн-кодом регламентируется оформление плоскостных и линейных парковок открытого типа, как части общегородского пространства. Дизайн-код регламентирует только внешнее оформление зданий автостоянок в части цветового дизайна.

Парковочные пространства должны быть отделены от пешеходной среды при помощи газона, кадочных растений, парковочных столбиков или ограждений, рельефного мощения, цветовой разметки, в том числе цветного асфальтового покрытия, также при расположении парковки вдоль арычной сети необходимо специальное разделение бордюром или ограждением.

При организации открытых парковок необходимо размещать паркоматы и информационные таблички (в случае, если они не размещаются на опорах знаков дорожного движения). При этом не допустима установка временных информационных конструкций, размещение надписей на стенах зданий и ограждениях, загромождение парковочных пространств.

Вдоль уличных парковок необходимо обязательное устройство технического тротуара шириной не менее 1,5 метра.

Не допускается устройство перпендикулярной и диагональной парковки на магистральных улицах и улицах с движением общественного транспорта. Диагональная и перпендикулярная парковка разрешаются только на улицах местного значения.

Необходимо обязательное устройство тротуарных мысов в месте сопряжения парковочной полосы с пешеходными переходами и около перекрестков. Минимальная длина тротуарного мыса от края пешеходного перехода до начала парковочной полосы должна составлять не менее 6 метров.

Парковки для велосипедов следует размещать таким образом, чтобы они не мешали пешеходному потоку и уборочной технике. Велопарковки следует делать из антикоррозийных материалов и размещать в виде специализированной конструкции для кратковременного или длительного хранения велосипедов.

Запрещено размещение велопарковок на газоне, на проезжей части, на автомобильной парковке, загораживая въезды и выезды, пандусы, съезды с тротуара.

Зеленые насаждения

При посадке деревьев необходимо предусмотреть достаточное количество места под посадочный ком. Следует выбирать деревья, которые не развивают мощную корневую систему, во избежание поднятия уровня мощения.

Приствольные решетки и ограждения защищают стволы деревьев и их прикорневую часть от вытаптывания и повреждения. Устанавливаются в мощение (покрытие) на участках с высоким пешеходным потоком. Решетки могут быть разной формы (круглые, квадратные, прямоугольные), разного дизайна и выполненные из разных материалов.

На участках с невысокой пешеходной активностью (пешеходные парковые зоны, тротуары дворовых территорий) приствольные решетки могут заменяться защитным водопроницаемым покрытием: гравийным, щебеночным, мульчированием, в том числе посадкой растений с выделением границ бортовым камнем или элементом мощения.

Приствольные ограждения применяются для антивандальной защиты ценных пород деревьев, предотвращения уплотнения грунта вокруг ствола дерева.

Ограждения могут быть разной формы и высоты (высокие конусообразные конструкции, собранные из листовых полос, низкие гнутые профили), из различных материалов: нержавеющая сталь, сталь горячего/холодного цинкования с порошковым окрашиванием, дерево.

Приствольные ограждения устанавливаются в зонах озеленения, на приствольные решетки пешеходных путей, для защиты стволов деревьев от наезда колес на парковках.

На спортивных, детских площадках и площадках для отдыха должны устанавливаться теневые навесы. Необходимо устанавливать навесы для размещения под ними любого спортивного оборудования (воркаут, кроссфит, уличные тренажеры), а также игровых комплексов и детских площадок.

Ограждения, мусорные урны

Урны размещают в углублениях городского пешеходного пространства так, чтобы они не препятствовали движению пешеходов. Установка урн вблизи скамей допускается на расстоянии не более 50 см и не менее 1 метра от торцевой части скамьи.

Материалы, из которых выполняются урны, должны препятствовать их сильному нагреванию. Урны должны быть организованы таким образом, чтобы их можно было легко чистить от накапливающегося снега и очищать от накопленного мусора.

Запрещается размещение мусоросборочных площадок (вакуумные, контейнерные, подземные) за исключением индивидуальных урн, на территориях общественных пространств, вдоль улиц и дорог, также с лицевой стороны зданий.

Ограждения должны быть в едином стиле с окружающей территорией, состоять из модульных элементов, несущих стоек с элементами заполнения. При этом они не должны создавать визуальных барьеров.

Установка ограждения допустима только в случаях, когда это требуется по условиям эксплуатации и охраны предприятий, в иных случаях рекомендовано использовать кустарники, деревья, живые изгороди.

Ограждения, выполненные из натуральных материалов (камня, дерева), остаются неокрашенными. Допускается применение прозрачных пропиток, улучшающих эксплуатационные качества материала, но сохраняющих его натуральный цвет и фактуру. Рекомендуется использовать деревянные поручни.

Не допускается установка глухих ограждений перед главными фасадами зданий со стороны прилегающих к ним улиц, за исключением жилых домов. При устройстве в боковых проездах и разрывах между зданиями ограждения устанавливаются вдоль фасадной линии.

Не допускается использование глухих заборов и ограждений. Любой тип ограждений должен обеспечивать визуальный контакт внешней среды и внутренней территории.

Требования к освещению

Освещение на территории общественных пространств, примыкающих к жилой застройке, не должны засвечивать окна жилых домов.

Необходимо установливать освещение в общественных пространствах и обеспечивать безопасность передвижения пешеходов, велосипедистов и транспортных средств.

При этом к элементам функционального освещения относятся:

  • опоры освещения (мультиконсольные, колонны, модульные колонны), подвесные элементы освещения (для проезжей части и пешеходных зон), настенные элементы освещения;
  • модульные колонны и колонны для освещения площадей и рекреационных площадок;
  • мультиконсольные элементы для установки на улицах, во дворах и в парках;
  • подвесное освещение для проезжей части (на узких улицах) и в пешеходных зонах (на пешеходных улицах);
  • настенное освещение для использования на узких улицах, для установки на фасадах зданий, в первых этажах которых располагаются объекты торгово-бытового назначения.

Рекомендуемая цветовая температура светильников составляет от 2700 до 4000 К. Целесообразно использовать светодиодные источники освещения.

На перекрестках дорог уровень горизонтальной и полуцилиндрической освещенности должен быть выше, чем на прилегающих территориях. Опоры освещения необходимо снабжать нижним кабельным соединением с ревизионным лючком для удобного обслуживания кабелей.

Не допускается использование "воздушной" прокладки электрических кабелей.

Для выделения отдельных элементов из городской среды и для акцентирования архитектурных элементов зданий, а также для создания комфортной световой среды в городе в ночное время необходмо использовать подсветку зданий и сооружений. Подсветка зданий и сооружений устанавливается с соблюдением светотехнической эффективности осветительных установок с учетом их функционального назначения и физиологии зрения. Эффективность оценивается, главным образом, по уровню видимости для пешеходов и водителей, безаварийности работы оборудования при минимальных затратах электроэнергии, условий зрительной работы пешеходов и эстетики освещения с учетом материалов и оборудования на улицах и площадях.

При создании декоративной подсветки необходимо учитывать архитектурную структуру фасада здания: расположение и ритм окон и простенков, декоративные детали и акцентные элементы. Также, для зданий, имеющих историческую, архитектурную, градостроительную и художественную ценность, применяется подсветка с направленным светом, акцентирующим внимание на деталях и выгодно подчеркивающим их. Разрешается использование равномерного освещения всего фасада для создания эффекта дневного освещения.

Дополнительное декоративное освещение разрешается на глухих торцах и простенках с цветовой температурой не более 3500 К. Использование цветной подсветки разрешается при ее эстетической обоснованности и взаимосвязи с архитектурным решением здания по согласованию со структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства.

Муралы, стрит-арт, канализационные люки

Муралы (граффити, стрит-арт) размещают по согласованию со структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства.

Разрешается окрашивать торцы зданий в цвет фасадов, а полностью глухие торцы декорировать по согласованию со структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства. Глухие торцы зданий, которые не имеют культурной, исторической или художественной значимости, рекомендуется оформлять с помощью декоративной подсветки, вертикального озеленения, арт-объектов, муралов, мозаик.

Существующие мозаики и рисунки, представляющие историческую или художественную ценность, необходимо реставрировать.

Не допускается перекрывать, перекрашивать, устанавливать поверх инженерное оборудование. При реконструкции зданий и при добавлении скатной крыши строениями, изначально имевшим плоскую крышу, вновь образовавшийся торец необходимо реставрировать в идентичные отделки стены по материалу и цвету по согласованию со структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства.

Размещение муралов и иных декоративных решений на вертикальных поверхностях в городе разрешается на глухих фасадах домов, на торцевых фасадах домов, на технических сооружениях.

Канализационные люки необходимо устанавливать согласно СТ РК 2384-2013 "Люк смотровых колодцев и дождеприемник ливнесточных колодцев из композитных материалов. Технические условия".

Рекомдуется использовать следующие виды изображений на канализационных люках:

  • стилизованные городские пейзажи и виды,
  • городские логотипы,
  • паттерны и узоры, сочетающиеся с архитектурным обликом города.

При этом в границах одного квартала допустимо применять только один тип изображения в канализационных люков.

Озеленение города

Зеленые насаждения должны соответствовать архитектурному облику города, способствовать повышению качества жизни, стимулировать пешеходную активность.

В местах с ограниченными условиями (инженерными коммуникациями), разрешаются применения контейнерного озеленения.

Необходимо применять вертикальное озеленение для вертикальных плоскостей — фасадов, подпорных стен и перголы. В стесненных условиях застройки для повышения доли озелененных территорий разрешается применения озеленение крыш.

Озеленение Алматы должно соответствовать следующим принципам:

  • создание и восстановление зеленых посадок при строительстве или реконструкции пешеходных связей и маршрутов, вдоль существующих и строящихся автомагистралей, на свободных от застройки и транспортной инфраструктуры территорий, в том числе технических (зоны охраны, полосы отчуждения, территория внутри транспортных развязок и тп);
  • озеленение автостоянок и парковок;
  • преимущественно высаживаются ширококронные деревья для защиты от перегрева и выноса выхлопных газов в верхние слои атмосферы;
  • организация общегородской системы автополива (наподобие системы питьевого водоснабжения) с разводкой по улицам меридионального направления.

Ассортимент посадочного материала рекомендует для города Алматы ученый совет РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции" КН МОН РК.

Ответственность за нарушение требований Дизайн-кода устанавливается в соответствии с законодательством РК. Нарушения норм и требований (условий, правил, ограничений), установленных статьей 17 закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", допущенные ее субъектами, влекут ответственность, предусмотренную законами РК. В случае выявления нарушений, ответственное структурное подразделение местного исполнительного органа принимает административные меры в соответствии с КОАП.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 декабря 2023 года.

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