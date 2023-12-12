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В Казахстане планируют повысить цены на автомобильный газ

В Казахстане планируют повысить цены на автомобильный газ Фото: gov.kz
Министерство энергетики разработало проект приказа об утверждении предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту с 1 января 2024 года планируют увеличить цену на автогаз в следующих регионах в следующем размере:

  • Астана – с 70 до 76 тенге за литр;
  • Алматы – с 75 до 81 тенге за литр;
  • Шымкент – с 60 до 64 тенге за литр;
  • Алматинская область, СКО – с 75 тенге (в отдаленных районах – 80 тенге) до 81 и 86 тенге соответственно;
  • Акмолинская область – с 70 тенге (в отдаленных районах – 75 тенге) до 76 и 81 тенге;
  • Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области – с 50 (55) тенге до 54 (59) тенге;
  • ВКО, Костанайская, Карагандинская, Абайская, Жетысуйская, Улытауская области – с 70 (75) тенге до 76 (81) тенге;
  • Жамбылская – с 65 (70) тенге до 71 (76) тенге;
  • ЗКО, Кызылординская, Туркестанская – 60 (65) тенге до 64 (69) тенге;
  • Павлодарская – с 70 (75) тенге до 74 (79) тенге.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 декабря 2023 года.

Напомним, что текущие предельные цены на автогаз будут действовать до 31 декабря 2023 года, в связи с чем Министерство предлагает сократить сроки опубликования проекта на портале "Открытые НПА" с 10 до 5 рабочих дней.

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