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Законодательство РК

Казахстанцев хотят наделить правом устанавливать добровольный отказ от получения кредитов

Казахстанцев хотят наделить правом устанавливать добровольный отказ от получения кредитов Фото: unsplash
В Казахстане хотят облегчить доступ граждан к процедуре банкротства по кредитам. Проект закона с такой нормой презентовали в Мажилисе. Документом также вводится право граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Мади Такиев на презентации проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков" сообщил, что документом предлагается облегчить доступ граждан к процедуре банкротства по кредитам.

"С марта 2023 гола введена законодательная процедура внесудебного банкротства физических лиц по кредитам банков, МФО и других кредиторов. Для подачи обращения на банкротство от заемщика требуется представление большого числа документов и сведений по текущей задолженности и всех кредиторах, урегулировании просроченного долга, отсутствия собственного имущества. Ошибка в представлении хотя бы одного документа является основанием для отказа. В итоге, из 62 тыс. заявлений процедура банкротства проведена в отношении не более 10 тыс. граждан. С целью устранения излишних административных барьеров для обращения к процедуре банкротства законопроектом исключается требование по предоставлению должником документа, подтверждающего урегулирование просроченной задолженности", – сообщил депутат 26 декабря 2023 года.

Еще одна норма касается займов банков, которые лишились лицензии.

"В Казахстане есть банки, которые были лишены лицензии и уже не работают. Но у них остались должники, которые бы могли воспользоваться процедурой внесудебного банкротства. Действующая норма не позволяет применить должниками процедуру внесудебного банкротства по долгам перед организациями, лишенными лицензии. Новая норма позволит расширить права таких должников. Теперь сведения о проведении процедуры урегулирования задолженности будут направляться кредиторами напрямую в кредитные бюро", – указал мажилисмен.

Кроме этого, законопроект предполагает сокращение срока проведения обязательной процедуры урегулирования и взыскания с 18 до 12 месяцев. Поправками расширяется перечень кредиторов, участвующих в процедуре внесудебного банкротства, за счет финансовых организаций, лишенных лицензии или находящихся на стадии ликвидации.

Документом также вводится право граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов. То есть банки и МФО при наличии со стороны граждан такого отказа не смогут выдавать кредиты. Эта норма направлена на защиту казахстанцев от мошенников.

"За два последних года в банках оформлено 7,8 тыс. фиктивных кредитов на сумму 14,6 млрд тенге. При этом порядка 6,5 тыс. или 82% незаконных кредитов оформлено через мобильные приложения банков под влиянием мошенников", – мотивировал необходимость данной нормы Мади Такиев.

В проект закона также включены нормы, касающиеся снижения уровня стрессовых активов в банках и расширения доступа бизнеса к кредитованию, в том числе путем применения механизмов совместного и синдицированного кредитования.

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