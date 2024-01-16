Рахата Турлыханова арестовали на 10 суток за повторное избиение жены

В Алматинском городском суде сегодня, 16 января 2024 года, пересмотрели дело об административном правонарушении в отношении певца Рахата Турлыханова по факту нанесения побоев, сообщает Zakon.kz.

Ранее судом первой инстанции в отношении Рахата Турлыханова было вынесено постановление об административном предупреждении.

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"В ходе рассмотрения настоящего материала коллегия не согласилась с постановлением суда первой инстанции в части назначенного наказания, ввиду наличия неоднократного факта нанесения побоев супруге ранее. Постановлением коллегии Алматинского городского суда постановление СМСАП Алматы изменено", – говорится в сообщении.

Ст. 73-2 ч. 1-1 КоАП РК предусматривает наказание в виде административного предупреждения или административного ареста сроком на 10 суток.

"Постановлением судебной коллегии мера взыскания в отношении Р. Турлыханова изменена с предупреждения на административный арест сроком на 10 суток в пределах санкции статьи". Алматинский горсуд

В суде отметили, что постановление вступило в законную силу.

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9 января 2024 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям (СМСАП) Алматы рассмотрел дело в отношении артиста. Как следовало из материалов следствия, в декабре 2023 года Турлыханов устроил дома скандал и нанес своей супруге побои. В суде он признал вину, раскаялся и попросил производство по делу прекратить за примирением сторон. Супруга подтвердила факты и сообщила, что примирилась с мужем.