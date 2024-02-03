Фигуристка Камила Валиева прервала молчание после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась впервые после дисквалификации, сообщает Zakon.kz.

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Спортсменка выложила фотографию со своим плакатом на жилом доме.

"Спасибо всем, кто рядом. Всем, кто поддерживает", — написала Валиева в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за "нарушение антидопинговых правил". Спортсменка на заседаниях по делу о нарушении антидопинговых правил не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг.