Фигуристка Камила Валиева прервала молчание после дисквалификации
Фото: Министерство спорта Республики Татарстан
Российская фигуристка Камила Валиева высказалась впервые после дисквалификации, сообщает Zakon.kz.
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Спортсменка выложила фотографию со своим плакатом на жилом доме.
"Спасибо всем, кто рядом. Всем, кто поддерживает", — написала Валиева в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за "нарушение антидопинговых правил". Спортсменка на заседаниях по делу о нарушении антидопинговых правил не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг.
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