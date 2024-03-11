Руководителя структурного подразделения "ӨзенМунайГаза" осудили за хищение

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора ТОО "Актауская нефтяная сервисная компания" и директора Нефтегазодобывающего управления №3 АО "ӨзенМунайГаз" по обвинению в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, в 2018 году между компаниями был заключен договор по оказанию услуг по аренде полнокомплектного оборудования установки электроцентробежного насоса с подвеской насосно-компрессорных труб для скважины сроком до 31 декабря 2021 года.

"Вместо этого в январе 2020 года, Б. из корыстных побуждений, а также с целью скрыть факт нарушения условий договора и избежания наложения на ТОО "АНСК" штрафных санкций со стороны заказчика задался преступным умыслом, направленным на хищение средств АО "ОМГ", путем использования НКТ, принадлежащих заказчику, и необоснованного получения оплаты по аренде оборудования. Для достижения своих преступных намерений Б. через директора Жанаозенского филиала ТОО "АНСК" И., получил от директора НГДУ-3 С. согласие на отпуск необходимого объема НКТ в адрес ТОО "АНСК", – сообщили в суде.

Ущерб от преступных действий составил 130 108 118 млн тенге.

Приговором суда директору Нефтегазодобывающего управления №3 АО "ӨзенМунайГаз" назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности сроком на 10 лет.

Директор ТОО "Актауская нефтяная сервисная компания" получил аналогичное наказание.

В пользу "ӨзенМунайГаз" взыскали похищенные средства.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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