Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сирота казахстанская: в РК примут законы против скрытой торговли новорожденными

Законы против скрытой торговли детьми, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 13:43 Фото: primeminister.kz
Горе-родители, бросающие новорожденных в роддоме, заслуживают наказания в зависимости от цели. Но в любом случае виноваты и медработники, если не сообщили о таких фактах. Ведь это способствует скрытой торговле детьми, для профилактики которой вводится новая статья в КоАП, пишет Zakon.kz.

В казахстанское законодательство внесут поправки, направленные против торговли детьми, в том числе и скрытой. Поправки предусмотрены большим пакетом новелл в законодательство РК по вопросам противодействия торговле людьми, который уже принят в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме основного законопроекта "О противодействии торговле людьми в РК" в пакете есть изменения и дополнения в уже существующие законы и кодексы. Так, в Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье"  вносится норма, направленная против скрытой торговли несовершеннолетними.

А именно, в этом кодексе есть статья 117, посвященная выявлению и учету детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Однако в действующей редакции она не вполне "работает". Особенно это касается новорожденных, оставленных горе-родителями в роддоме.

Напомним, пункт 3 статьи 117 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" требует:

"Должностные лица медицинских организаций в течение трех рабочих дней со дня оставления новорожденного обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству соответствующей административно-территориальной единицы".

Однако на практике данная норма соблюдается не всегда, говорят авторы инициатив. И приводят вопиющий пример, что в Акмолинской области на момент проверки прокуратуры в родильном доме более двух месяцев находился новорожденный ребенок, о котором не было сообщено в органы опеки и попечительства.

Всего же по стране в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлено 485 фактов несвоевременной постановки детей на учет в РБД и перевода на другие учеты.

Факты эти выявлены органами прокуратуры по поручению главы государства в ходе изучения вопросов усыновления детей в контексте скрытой торговли несовершеннолетними.

Чтобы навести порядок, законодатель предлагает обязать роддомы информировать об оставлении новорожденных не только органы опеки, но и – параллельно – прокуратуру. С целью, как говорят прокуроры (в представлении ГП заместителю премьер-министра РК), "устранить нарушения законности, причин и условий, им способствующих".

И если своевременно, то есть в течении трех рабочих дней, такое сообщение от врачей не поступило, предлагается ввести административную ответственность. В КоАП внесут статью 135-1 следующего содержания:

"Несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного, поступлении и доставлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, влечет штраф в размере 10 МРП".

За повторное правонарушение – 30 МРП. Дела по статье 135-1 будет рассматривать уполномоченный орган в области защиты прав ребенка (статья 730-1 КоАП) – Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК и его территориальные комитеты в составе соответствующих местных исполнительных органов.

Достаточно ли строгое наказание – 10 МРП? Депутаты, рассматривающие новеллы, говорят о том, что это, в общем, профилактическая мера. В случае же реальной торговли новорожденными предусмотрена уголовная ответственность (статья 135 УК) – от пяти до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, новеллами предусмотрены поправки и в уголовное законодательство по вопросам противодействия торговле людьми, о которых Zakon.kz публиковал статью ранее.

Читайте также

Правительство Казахстана увеличило площадь нацпарка &quot;Бурабай&quot;
Правительство Казахстана увеличило площадь национального парка "Бурабай"
Утверждены тарифы на услуги аэропорта Павлодара
Утверждены тарифы на услуги аэропорта Павлодара
Как будет развиваться Астанинская агломерация до 2028 года
Как будет развиваться Астанинская агломерация до 2028 года
Андрей Губенко
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Сильный дождь, грозу и туман прогнозируют в Казахстане 26 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в &quot;Крокусе&quot;
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Запущенный с Байконура корабль &quot;Союз МС-25&quot; причалил к МКС
Запущенный с Байконура корабль "Союз МС-25" причалил к МКС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: