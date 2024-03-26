Сирота казахстанская: в РК примут законы против скрытой торговли новорожденными

Горе-родители, бросающие новорожденных в роддоме, заслуживают наказания в зависимости от цели. Но в любом случае виноваты и медработники, если не сообщили о таких фактах. Ведь это способствует скрытой торговле детьми, для профилактики которой вводится новая статья в КоАП, пишет Zakon.kz.

В казахстанское законодательство внесут поправки, направленные против торговли детьми, в том числе и скрытой. Поправки предусмотрены большим пакетом новелл в законодательство РК по вопросам противодействия торговле людьми, который уже принят в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме основного законопроекта "О противодействии торговле людьми в РК" в пакете есть изменения и дополнения в уже существующие законы и кодексы. Так, в Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" вносится норма, направленная против скрытой торговли несовершеннолетними.

А именно, в этом кодексе есть статья 117, посвященная выявлению и учету детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Однако в действующей редакции она не вполне "работает". Особенно это касается новорожденных, оставленных горе-родителями в роддоме.

Напомним, пункт 3 статьи 117 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" требует:

"Должностные лица медицинских организаций в течение трех рабочих дней со дня оставления новорожденного обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству соответствующей административно-территориальной единицы".

Однако на практике данная норма соблюдается не всегда, говорят авторы инициатив. И приводят вопиющий пример, что в Акмолинской области на момент проверки прокуратуры в родильном доме более двух месяцев находился новорожденный ребенок, о котором не было сообщено в органы опеки и попечительства.

Всего же по стране в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлено 485 фактов несвоевременной постановки детей на учет в РБД и перевода на другие учеты.

Факты эти выявлены органами прокуратуры по поручению главы государства в ходе изучения вопросов усыновления детей в контексте скрытой торговли несовершеннолетними.

Чтобы навести порядок, законодатель предлагает обязать роддомы информировать об оставлении новорожденных не только органы опеки, но и – параллельно – прокуратуру. С целью, как говорят прокуроры (в представлении ГП заместителю премьер-министра РК), "устранить нарушения законности, причин и условий, им способствующих".

И если своевременно, то есть в течении трех рабочих дней, такое сообщение от врачей не поступило, предлагается ввести административную ответственность. В КоАП внесут статью 135-1 следующего содержания:

"Несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного, поступлении и доставлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, влечет штраф в размере 10 МРП".

За повторное правонарушение – 30 МРП. Дела по статье 135-1 будет рассматривать уполномоченный орган в области защиты прав ребенка (статья 730-1 КоАП) – Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК и его территориальные комитеты в составе соответствующих местных исполнительных органов.

Достаточно ли строгое наказание – 10 МРП? Депутаты, рассматривающие новеллы, говорят о том, что это, в общем, профилактическая мера. В случае же реальной торговли новорожденными предусмотрена уголовная ответственность (статья 135 УК) – от пяти до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, новеллами предусмотрены поправки и в уголовное законодательство по вопросам противодействия торговле людьми, о которых Zakon.kz публиковал статью ранее.