В Казахстане расширили список ювелирных изделий, не поделажщих клеймению
Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 17 мая 2024 года внес изменения в приказ "Об определении ювелирных и других изделий, произведенных и реализуемых на территории РК, не подлежащих обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях", сообщает Zakon.kz.
В частности, дополнено, что к Ювелирным и другим изделиям, произведенным или реализуемым на территории РК, не подлежащим обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях относятся:
Ювелирные и другие изделия из серебра 800 пробы и выше, произведенные на территории Республики Казахстан и предназначенные для продажи (реализации) на территории республики, при наличии на таких изделиях оттиска именника.
Приказ вводится в действие с 3 июня 2024 года.
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