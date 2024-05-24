Как ИИ может помочь с бытовым насилием и ЧС в Казахстане, рассказал эксперт

Директор Института парламентаризма РК Канатбек Сафинов на международной научно-практической конференции "Искусственный интеллект и право" 24 мая рассказал, как искусственный интелект может помочь в решении проблем бытового насилия и при ЧС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канатбек Сафинов рассказал, что сегодня инструменты искусственного интеллекта вовлечены во все области общественной жизни.

"Нас в первую очередь волнует госуправление, потому что те реформы, которые у нас происходят, экономические и политические, они требуют, чтобы были оперативные решения. Когда есть большие объемы данных, то их надо быстро обрабатывать. Наше законодательство сталкивается с такой проблемой, как пострегулируемость. Происходит событие, а потом мы начинаем принимать решение. А нужно предупреждение, а это уже обработка больших данных", – дополнил спикер.

Он подчеркнул, что есть проблемы ЧС, оказания госуслуг и бытового насилия.

"Это те вопросы, которые существуют в обществе. Важно всю информацию о них собрать, обработать и принять соответствующее решение. Но мало принимать решения, надо чтобы наши законы были эффективными. Чтобы они были эффективными, надо понимать какие цели мы преследуем. И мало того, надо проверять эти цели. Законодательная власть реализуется не только принятием закона, но и контролем за исполнением. ИИ как инструмент, который должен быть внедрен в нашу общественную жизнь, как раз поможет решить эти проблемы", – продолжил Канатбек Сафинов.

По его словам, искусственный интеллект не заменит человека.

"Вот говорят сейчас, что робот будет судьей. Но это не робот, во первых, а инструмент. Я его называю лингвистической программой, которая обрабатывает больше данные с заданой целью и выдает готовое решение, которые должны потом людьми дорабатываться. Это большая помощь в работе, но не замена", – резюмировал доктор юридических наук.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.

