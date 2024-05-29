Антикор раскрыл детали приговоров в Астане и Костанае за мошенничество

В Астане и Костанае вынесли приговоры по делам о мошенничестве. Их детали 29 мая 2024 года раскрыло Агентство Казахстана по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны к восьми годам и шести месяцам лишения свободы осужден бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база №2 и №5" Жусупов М.

Он подозревался в покушении к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов за увод от уголовной ответственности по факту хищения зерновых культур в особо крупном размере.

Также за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество осуждены Барабаш И. и Демесинов Т. к 10 годам лишения свободы каждый.

А приговором суда №2 Костаная оглашен приговор в отношении адвоката Костанайской коллегии адвокатов Бранцева О.В. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 12 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Бранцев О.В. под предлогом дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов за увод от уголовной ответственности незаконно завладел денежными средствами своего подзащитного Сансызбаева А.К. в размере 600 тыс. тенге.

В агентстве уточнили, что приговоры не вступили в законную силу.

"Взяткодатели и посредники во взяточничестве наряду со взяткополучателями лишены возможности в условно-досрочном освобождении. За дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности, лишение воинских званий, классных чинов, госнаград... Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или в отношении него имело место вымогательство. Во всех остальных случаях взяткодатель несет уголовное наказание", – напомнили в Антикоре.

А лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежное вознаграждение.

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – заключили в агентстве.

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